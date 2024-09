L’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO) porta le eccellenze siciliane del vino e dell’olio al G7 dedicato all’Agricoltura che si apre oggi a Siracusa. Gli appuntamenti a cura di IRVO al G7 presenteranno i vini e gli oli siciliani non solo come prodotti di alta qualità, ma anche come ambasciatori di una cultura ricca e di un territorio unico.



Tutti gli eventi a cura dell’IRVO si svolgeranno presso il padiglione dell’Assessorato all’Agricoltura, presente in Piazza Duomo. Il convegno del 26 settembre, organizzato dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura, sarà a Palazzo Vermexio, Salone Borsellino.

Ecco l’agenda dei prossimi appuntamenti:

Martedì 24 settembre alle 11:30 convegno “Vini da dessert di Sicilia e cioccolato di Modica” a cura del maestro cioccolatiere Giuseppe Rizza insieme all’enologo Gianni Giardina, mentre nel pomeriggio alle ore 17, si terrà il convegno “Viticoltura eroica siciliana e i suoi vini” sempre a cura dell’enologo Giardina;



Mercoledì 25 settembre alle 11:30 si potrà partecipare a “Biodiversità viticola siciliana” a cura del dott. Antonio Sparacio e dell’enologo Salvatore Sparla; nel pomeriggio di mercoledì, alle ore 17, si terrà il convegno “Il turismo nel Mondo dell’Agricoltura: enoturism, oleoturismo e agriturismo” e saranno presenti il prof. Vincenzo Russo, la dottoressa Francesca Salvia e il dott. Marco Mascellino.

Giovedì 26 settembre presso Palazzo Vermexio, nel salone Paolo Borsellino, IRVO parteciperà al convegno dell’Assessorato regionale dell’agricoltura dal titolo: “Le produzioni agroalimentari di eccellenza. Sicilia regione europea della gastronomia 2025”.

Venerdì 27 settembre, invece, l’olio sarà protagonista del convegno delle 17: “L’importanza degli oli extravergine d’oliva IGP e monovarietali di Sicilia” sarà tenuto dal dott. Michele Riccobono e Leo Prinzivalli.

L’ultimo convegno a cura dell’IRVO si terrà sabato 28 settembre alle 17 e tratterà un argomento strategico per l’istituto, cioè la partecipazione a fiere nazionali e internazionali e sarà affrontato dal dott. Felice Capraro.

IRVO è l’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio, con sede a Palermo e Marsala, che si occupa di elaborare e realizzare le strategie operative per le filiere del vino e dell’olio siciliano partecipando anche a fiere e convegni. Obiettivo dell’Istituto è anche quello di contribuire allo sviluppo dei due comparti e creare le condizioni per le aziende siciliane di posizionarsi sempre più sui mercati internazionali.

