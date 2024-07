Nell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta si respira aria d’Europa grazie al Programma Erasmus+. Un gruppo di allieve e allievi di Biotech hanno infatti appena concluso una intensa settimana in Galizia con una agenda ricca di incontri tra Università, Start up e aziende. Il programma si concluderà nel 2025 e coinvolgerà 61 studenti/diplomandi/diplomati dell’ITS Academy NTV A. Volta e 15 membri dello staff.

Una esperienza importante quella vissuta dai giovani specializzandi che hanno avuto modo di confrontarsi con altre realtà biotecnologiche visitando tra i tanti Istituti anche il Politechnic Institute of Lugo, il Lucus Augusti Institute, le Amslab Group Companies, tutte importanti istituzioni che lavorano e studiano il mondo dei laboratori biotecnologici.

Gli stessi studenti, Mattia Buscemi, Davide Cataldo, Antonio Cucchiara, Alessio Ferrara, Giada Iacopelli e Vincenzo Marino dichiarano sull’iniziativa vissuta “l’Erasmus+ dal quale siamo appena tornati è stata un’esperienza fantastica, piena di emozioni e sensazioni uniche ma soprattutto un momento di grande formazione ed acquisizione di informazioni tecniche e specialistiche. Il primo contatto avuto è stato con il Professor Xosé Portela, che ci ha guidato lungo il percorso conoscitivo di Istituti tecnici di alta specializzazione come il Politechnic Institute of Lugo, oltre ad alcuni laboratori come quello dell’Istituto Superiore di Studi Tecnici sui “Processes and Quality in the Food Industry”. Grazie a questi significativi incontri abbiamo ampliato le nostre conoscenze rispetto al percorso realizzato all’ITS Academy come Biotecnologico di Qualità. Abbiamo avuto un costante supporto in tutte le attività ed anche la possibilità di interagire con professori e ragazzi che stavano vivendo un’esperienza simile alla nostra. Parte importante del viaggio è stata anche la stupenda relazione che abbiamo stretto con giovani portoghesi, persone con le quali siamo riusciti ad abbattere le barriere linguistiche e culturali. Ringraziamo l’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta per la significativa opportunità dataci”.

L’ITS Academy NTV A. Volta nell’ultimo anno si è affermato sempre di più nella sua crescita grazie all’attivazione di 2 nuovi percorsi in Sicilia Orientale e avviamento di un importante investimento a Palermo, che vedrà, nei prossimi mesi, grazie ai fondi del PNRR, la nascita della prima culla tecnologica dedicata alla formazione tecnica specialistica nel settore biomedicale e delle biotecnologie: 1.800 mq nel cuore della capoluogo, 14 laboratori biomed e biotech dotati di tecnologie 4.0, nuovi profili professionali per coltivare tecnici talentuosi da proporre alle aziende del settore, che sempre di più si rivolgono all’ITS Academy per selezionare il personale da assumere.

