Si è svolta mercoledì 5 marzo 2025, presso la Sala del Consiglio Comunale di Cammarata, la presentazione del nuovo corso “AgroOlio” dell’ITS Academy Sicani, un’importante iniziativa formativa che mira a valorizzare le risorse agroalimentari del territorio siciliano.

L’evento ha visto la partecipazione dei sindaci di Cammarata e S. Giovanni Gemini, Giuseppe Mangiapane e Dino Zimbardo, nonché del presidente della cooperativa Tumarrano, Fabrizio Zimbardo, che è anche socio fondatore della Fondazione ITS Sicani.

L’incontro ha messo in luce l’alto livello del corpo docente, composto da esperti del settore come il direttore scientifico prof. Giuseppe Di Miceli e il prof. Tiziano Caruso, coadiuvati dal prof. Dario Matranga e la prof.ssa Maria Teresa Ferlita.

Questi professionisti – insieme ad altri specialisti del mondo accademico e del mondo delle imprese – porteranno la loro esperienza e competenza nel percorso formativo, garantendo agli studenti un’istruzione di alta qualità.

Il corso “AgroOlio” si caratterizza per l’esclusività dell’approccio, che combina teoria e pratica, e per il forte coinvolgimento delle imprese locali. Questo aspetto permetterà agli studenti di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro, offrendo concrete possibilità di impiego nel settore agroalimentare, settore in crescita e ricco di opportunità.

Il sindaco Mangiapane ha sottolineato “l’importanza di iniziative come questa per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale”, evidenziando “come la formazione specialistica possa rappresentare un volano per l’occupazione giovanile”. Anche il sindaco Zimbardo ha espresso il suo supporto, rimarcando “il valore della cooperazione tra istituzioni e imprese per la creazione di un futuro migliore partendo dal fare rete tra le istituzioni.”

“L’ITS Academy Sicani – ha sottolineato il direttore scientifico, Giuseppe Di Miceli – si propone come un punto di riferimento per la formazione nel settore agroalimentare, contribuendo a formare tecnici pronti a rispondere alle sfide del mercato.”

Per ulteriori informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione, è possibile visitare il sito ufficiale dell'ITS Academy Sicani www.itssicani.it









