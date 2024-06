EDY, cantautore originario di Catania, è in uscita con il nuovo singolo “Lividi” – che fa parte dell’etichetta discografica indipendente MATRICE17 – venerdì 14 giugno 2024. L’artista siciliano continua sulla strada del rock, punk/rock e con la nuova canzone canta le ferite che ognuno porta su di sé, o dentro di sé, e su come si prova a liberarsene.

Più nello specifico “Lividi” tratta di una ragazza che ha subito degli abusi in famiglia, dalla figura che l’avrebbe dovuta difendere e amarla più di ogni altra, ossia dal padre. Tuttavia, come narra EDY nella sua canzone, la stessa giovane prova a uscirne al punto di ribellarsi, andando proprio contro il padre e inizia un percorso personale di resilienza. “Lividi” è un brano dunque differente rispetto alle tematiche normalmente trattate, ma l’artista catanese riesce a trasmettere tutto il coraggio che occorre per liberarsi di certe situazioni, che però lasciano segni indelebili per via delle sofferenze subite.

La carriera di EDY

EDY, compositore, autore, musicista e produttore nato a Milano, cresciuto a Catania e “adottato” da Roma. In ufficio vestito pulito, serio e professionale, sul palco unghie smaltate, torso nudo e tatuaggi ben in vista.

Oggi EDY continua il suo percorso nella scena musicale con l’intenzione di osare per regalare novità, esprimendo al meglio il proprio modo di fare musica. “Molesto”, “Essere me”, “17”, “Samurai” e “La spiaggia mi ammazza” sono i singoli che danno ufficialmente il via alla rivoluzione di Alessio Edy Grasso. L’artista siciliano tramite le sue canzoni tenta di trasmettere sempre messaggi particolari e non effimeri, in modo da renderle più che semplici canzoni al di là del lato artistico, si pensi all’ultimo singolo “Lividi” disponibile dal 14 giugno 2024.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.