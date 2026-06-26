Il prossimo 3 luglio 2026, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” ospiterà la prima Giornata nazionale della Piramide della Piramide della Ricerca, iniziativa promossa dal Ministero della Salute e dedicata al ruolo strategico dei ricercatori sanitari e dei collaboratori professionali della ricerca della rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali italiani. Un appuntamento nazionale che valorizza il capitale umano della ricerca del Servizio sanitario nazionale, istituita con la Legge n. 205/2017 e successivamente stabilizzata.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra il Ministero della Salute, la rete degli II.ZZ.SS., il mondo accademico della medicina veterinaria e le istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie scientifiche a tutela della salute pubblica secondo l’approccio One Health, che integra salute umana, salute animale e ambiente.





Nel corso della giornata saranno presentati i risultati delle attività di ricerca sviluppate dall’IZS Sicilia e dagli altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali, impegnati quotidianamente nella sorveglianza epidemiologica, nella diagnostica avanzata delle malattie infettive e delle zoonosi, nella sicurezza alimentare, nel contrasto all’antimicrobico-resistenza e nella tutela della biodiversità animale e marina.

“Siamo orgogliosi che l’IZS Sicilia ospiti la prima Giornata nazionale della Piramide della Ricerca – ha affermato il presidente del CdA dell’IZS Sicilia, dott.ssa Maria Barreca che ha aggiunto – un appuntamento che pone al centro le persone, autentico motore dell’innovazione scientifica e della crescita del Servizio sanitario nazionale. Valorizzare ricercatori e collaboratori professionali della ricerca significa investire nelle competenze, nella qualità delle istituzioni e nella capacità del Paese di affrontare con strumenti sempre più efficaci le sfide della salute pubblica. Questa giornata conferma la centralità della rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nel sistema della ricerca sanitaria italiana e rafforza il ruolo dell’IZS Sicilia quale luogo di incontro tra istituzioni, università e comunità scientifica. La visione One Health ci indica con chiarezza che la tutela della salute passa dall’integrazione delle conoscenze e dalla collaborazione tra discipline diverse: è questa la strada per garantire prevenzione, sicurezza alimentare, sostenibilità e benessere delle comunità“.





“La Giornata della Piramide della Ricerca rappresenta innanzitutto il riconoscimento del valore della ricerca come motore dell’innovazione e del progresso scientifico al servizio della sanità pubblica – ha affermato il Direttore Generale dell’IZS Sicilia, Prof.ssa Francesca Di Gaudio – La Piramide ha restituito stabilità e prospettive a una generazione di ricercatori, biologi, veterinari, chimici, tecnici e collaboratori professionali della ricerca che oggi costituiscono una risorsa fondamentale per il nostro Paese. Investire nelle loro competenze significa investire nella salute dei cittadini e nella capacità del Servizio sanitario nazionale di affrontare le sfide del futuro. Oggi la ricerca non può più procedere per compartimenti separati. La salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente sono profondamente interconnesse. Ricercatori e collaboratori professionali della ricerca della rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dell’IZS Sicilia operano quotidianamente secondo la visione One Health, fornendo dati scientifici, strumenti diagnostici e conoscenze indispensabili per orientare le decisioni delle istituzioni e garantire la sicurezza delle produzioni alimentari e dei territori“.





Il programma prevede la partecipazione del Ministro della Salute Orazio Schillaci, del Sottosegretario di Stato alla Salute Marcello Gemmato, oltre ai vertici del Ministero della Salute, ai Direttori Generali dei dieci II.ZZ.SS., ai Rettori delle Università di Palermo e Messina, ai rappresentanti degli Ordini dei medici veterinari, dei biologi e dei chimici e delle principali istituzioni coinvolte nel sistema della ricerca sanitaria.

Tra i temi al centro dei lavori figurano il ruolo della Piramide della Ricerca nella rete degli II.ZZ.SS., i progetti scientifici sviluppati dagli Istituti, le prospettive di riforma del sistema della ricerca sanitaria veterinaria, le strategie di contrasto all’antimicrobico-resistenza, la sorveglianza delle malattie emergenti e le nuove progettualità nell’ambito della medicina veterinaria, della sicurezza alimentare e del benessere animale.





Nel pomeriggio si svolgeranno tre workshop tematici dedicati rispettivamente a sanità animale, sicurezza alimentare e benessere animale, durante i quali ricercatori sanitari e collaboratori professionali della ricerca presenteranno progetti e pubblicazioni scientifiche sviluppati secondo l’approccio One Health. La giornata si concluderà con la premiazione dei migliori contributi scientifici e con la “Notte bianca della Piramide della Ricerca”.

Sabato 4 luglio l’IZS Sicilia proseguirà l’iniziativa con un’apertura straordinaria al pubblico, offrendo visite guidate ai Centri di Referenza Nazionale e attività divulgative dedicate alla ricerca scientifica, con l’obiettivo di avvicinare cittadini, studenti e famiglie al lavoro svolto quotidianamente dal personale della ricerca dell’Istituto.





Il programma completo: https://drive.google.com/file/d/1E6wk46ziFt7iCaHGr1K9XBaYIRoek1qT/view

Per maggiori informazioni:

Email: ricerca@izssicilia.it

Tel. 091 6565111

www.izssicilia.it

Luogo: Izs Sicilia, Via Gino Marinuzzi, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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