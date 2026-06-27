Consigli utili

Entrare in un centro commerciale, in una biblioteca o in un cinema in piena estate e sentire quell’ondata di aria fresca è una delle sensazioni più gratificate della stagione calda. Con le temperature che in questi giorni sfiorano e superano i 35°C in gran parte d’Italia, l’aria condizionata è diventata per molti una necessità quotidiana. Le autorità sanitarie raccomandano in particolare che bambini e anziani trascorrano alcune ore al giorno in ambienti freschi per ridurre il rischio di malori da caldo. Ma attenzione: usare il condizionatore senza le dovute precauzioni può trasformare un sollievo in un problema.

Il rischio principale: lo shock termico

Il pericolo più comune è il cosiddetto shock termico. Quando il corpo è costretto a passare rapidamente da 20°C interni a 35-40°C esterni, il sistema cardiovascolare subisce uno stress non indifferente. Le conseguenze possono andare dal semplice capogiro fino a complicazioni più serie, soprattutto per chi soffre di patologie cardiache.

Non è solo una questione di cuore. I frequenti passaggi tra ambienti caldi e freschi irritano le mucose respiratorie, rendendole più vulnerabili a virus e batteri. Il risultato? Raffreddori, mal di gola e bronchiti d’estate, un paradosso che molti conoscono bene.

Il rischio invisibile: la Legionella

Nel peggiore dei casi, i sistemi di condizionamento mal mantenuti possono diventare incubatori di batteri. Il più pericoloso è la Legionella, responsabile della legionellosi. Questi batteri fanno parte della flora acquatica e proliferano in fonti di acqua dolce tiepida. Nei grandi impianti di hotel, ospedali e centri commerciali – dove l’acqua viene usata per raffreddare l’aria – la Legionella può diffondersi attraverso microscopiche goccioline disperse nell’ambiente e inalate dalle persone presenti. La manutenzione regolare dei filtri e dei sistemi è l’unica vera difesa.

Consigli utili

Bastano alcune regole di buon senso per evitare i rischi:

Mantenere una differenza di temperatura tra interno ed esterno non superiore ai 5-7°C. Se fuori ci sono 35°C, impostare il condizionatore a 28°C è già sufficiente a dare sollievo al corpo senza stressarlo;

Eseguire la manutenzione regolare dell’impianto, con pulizia e sostituzione periodica dei filtri;

Evitare di restare ore in ambienti gelidi prima di uscire all’aperto. Se possibile, vestirsi a strati per attenuare la transizione;

Chi non dispone di un condizionatore può comunque difendersi: tenere persiane e finestre chiuse durante le ore più calde, aprirle la sera per far circolare l’aria fresca, e posizionare un ventilatore vicino a una finestra.

Perché il ventilatore rinfresca anche senza abbassare la temperatura

Un dettaglio interessante: il ventilatore non raffredda l’aria, ma fa percepire la sensazione di fresco stimolando l’evaporazione del sudore sulla pelle. Quanto più l’aria è secca, tanto più questo effetto è efficace. Un metodo economico e spesso sottovalutato.

La regola d’oro

L’aria condizionata è un’alleata preziosa quando il termometro sale. Ma lo è davvero solo se usata con criterio: differenza di temperatura moderata, manutenzione costante, transizioni graduali tra interno ed esterno. Con qualche accorgimento, si affronta l’estate senza rimpianti.