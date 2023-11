La LNI sezione di Riposto prenderà parte alla manifestazione, “Heal the World make it a better place” in agenda, mercoledi 29, novembre, alle 8.30 presso l’aula magna dell’ Istituto d’ Istruzione Superiore di Riposto, di via Pio La Torre n 1.

L’ iniziativa di sensibilizzazione e di protezione dell’ambiente, della cura del bene comune e pulizia dei fondali marini è promossa dall’ ITN “L. Rizzo” di Riposto, con la partecipazione: della locale Capitaneria di Porto, del Comune, della Proloco, della sezione ripostese di LNI, del Marina di Riposto-Porto dell’ Etna, del Gruppo dei Sommozzatori di Riposto e della Basilica matrice San Pietro di Riposto.

Dopo una parte teorica con i saluti delle autorità cittadine, del presidente di LNI, Giuseppe Ballistreri e gli interventi : del comandante della Guardia costiera , il t.v Diletta Volpe, del capitano Valerio Zuppello comandante della GDF, del dirigente Utac Antonio LO Dico, del direttore del Marina di Riposto, Leo Biasi e del presidente del Gruppo dei Sommozzatori di Riposto, Giuseppe Cannavò, seguirà una parte pratico- operativa, che sarà ospitata presso la banchina “C.te Arcidiacono”, nel porto di Riposto, dove i Volontari Sommozzatori del Gruppo ripostese , s’ immergeranno all’ interno dell’ area portuale per un’ opera di pulizia dei fondali. L’ ITN E LNI intratterranno gli studenti presenti con esercizi di cultura marinaresca.

LNI sezione di Riposto, aderendo all’ iniziativa, ”Giornata internazionale delle persone con disabilità”, promossa dalla Presidenza nazionale, per il 3 dicembre, organizza sabato 2 dicembre, in collaborazione col C.S.R( Centro siciliano di riabilitazione) e col patrocinio del comune di Riposto ed in collaborazione con il Marina di Riposto-Porto dell’ Etna, con inizio alle 9 , una manifestazione di solidarietà ed inclusione a favore dei disabili, per condividere esperienze di cultura marinaresca fuori e a bordo delle imbarcazioni. Previste esercitazioni pratiche di arte marinaresca e giochi di educazione ambientale tenuti dagli istruttori qualificati della locale LNI e, se le condizioni meteo saranno favorevoli e non avverse, delle brevi uscite in mare, in barca a vela.

Riposto 27.11..2023 U.S/P.T

Luogo: RIPOSTO LNI, VIA ARCHIMEDE , 1

