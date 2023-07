Il 10 luglio 2023 lo scrittore palermitano Andrea Giostra è stato nominato dalla direttrice, pittrice e curatrice italo-argentina Paula Reschini Mengoni, Membro Onorario del Museo Don Armando S. Reschini de Arte Contemporàneo di Sanford, Santa Fe, Argentina, che ha presentato alla 5^ Biennale di Genova le “Novelle brevi di Sicilia”.

Il Museo Don Armando S. Reschini de Arte Contemporàneo di Sanford, Santa Fe, Argentina, fondato in omaggio a Don Armando Sigifredo Reschini, Fondatore della Vittorio Reschini e hijos S.R.l, Marina Mercantile, Imprenditore, Distributore dei primi jeans Fiorucci in Sud America, figlio degli italiani Don Vittorio Reschini e Doña Irene Vinciguerra, ha solcato le acque più belle, diretto alla 5^ Biennale di Genova, dopo aver partecipato alla Pro Biennale di Venezia con la presenza di Vittorio Sgarbi.

L’esposizione di Genova, inaugurata il l’8 luglio 2023, si è conclusa con grande successo di pubblico e di critica, il 22 luglio.

Gli artisti e gli intellettuali selezionati dal Museo Don Armando S. Reschini de Arte Contemporàneo, spaziano tra le espressioni pittoriche di Argentina, Repubblica Dominicana e Brasile-Paraguay che trascendono l’utopia di vivere il sogno dell’arte italiana, in particolare in tre opere di arte visiva che hanno per tema l’arte spirituale calligrafica nella figurazione espressionista. Diretto dalla direttrice, pittrice e curatrice italo-argentina Paula Reschini Mengoni, le artiste internazionali JSomavilla (Dominicana) e Marcia Mesomo (Brasile-Paraguay), come in un ritorno agli sguardi europei, mostrano l’eco dei popoli originari della più bella e fresca America Latina.

Poi gli intellettuali e gli artisti selezionati dal Museo che da sponde opposte degli oceani, permettono agli spettatori, amici e soci del Museo Don Armando di immergersi nella profonda cultura italiana, nelle continue proposte della tradizionale Galleria Il Leone di Roma, attraverso le “Novelle brevi di Sicilia” dello psicologo, criminologo e scrittore siciliano Andrea Giostra; così come nelle opere pittoriche del Gran Maestro Caro di Milano nelle sue espressioni di amore, rispetto e tenerezza verso i gattini della terra, causa profondamente abbracciata dai illustri esponenti di un museo umano e vivente; oppure le fotografie di Roma dell’artista Alessandro Fagiolo; ma anche ampliano il sapore della cultura europea, nei racconti dell’autore e giornalista spagnolo Miguel Ángel Cáceres di Getafe, Madrid; oppure nei libri più singolari di artisti visivi e poeti che compongono la Biblioteca del Museo come il magnifico José DALÌ o il Maestro Hamlet Sauvage Max, tra i membri d’onore più importanti e significativi del primo Museo autonomo di arte contemporanea nella regione latinoamericana con il più alto tasso di discendenza italiana.

Attraverso queste opere del Museo, sia di arte visita che di letteratura, gli artisti, coautori della realtà, percepiscono insieme lo scorrere dell’amore e dell’arte nelle vene di un popolo planetario, che si universalizza nell’essenza della bellezza e nelle fluttuazioni circostanziali di tutti i tempi, che tracciano la storia presente e il futuro dell’umanità.

Accorciando le distanze tra un continente e l’altro, le opere e gli autori del Museo Internazionale Don Armando S. Reschini, fondato il 13 dicembre 2019, con la presenza del presentatore nazionale e musicista Don Quique Pesoa (nato a Sanford), del grande pubblico e della famiglia, rafforzano i legami culturali e fraterni in produzioni trascendentali come la mistica “Mission Mona Lisa III” (Roma-Parigi 2022), i “Diritti dell’anima” o nella rivista mensile di Arti, Scienze e Lettere “Essentiel” (che trovate in allegato) dove lettori e autori svaniscono e convergono sullo stesso punto di fuga.

Museo Internazionale Don Armando S. Reschini di Arte Contemporanea.

Gli artisti e gli intellettuali membri effettivi e onorati presenti alla 5^ Biennale di Genova del Museo Don Armando S. Reschini di Arte Contemporanea di Sanford, Santa Fe, Argentina:

Andrea Giostra, Membro onorario del Museo “Don Armando s. Reschini di Arte Contemporanea” di Sanford, Santa Fe, Argentina

