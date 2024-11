La vera storia di un palermitano che si è fatto da solo, partendo da adolescente organizzando feste per i giovani, passando dalle discoteche facendo il disk jockey e diventando col tempo speaker, editore radiofonico, giornalista e manager, ma anche punto di riferimento per tanti cantanti e artisti nazionali.

Salvatore “Sasà” Taibi – con tutto il suo carico di aneddoti e storie – è l’ospite della puntata 53 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=1v_S6HA4KdU&t=667s

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/7j4TnnUwc4TkPcO0fXcLyn?si=90b3491ff9a44bd1

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso dell’intervista l’editore di Rta ha anticipato che la sua radio presto avrà una nuova sede – che si dividerà tra Palermo e Milano – e che punterà a rivoluzionare l’ambiente paludato della radiofonia, dando anche voce anche alle numerose comunità straniere presenti nel capoluogo siciliano. In più Taibi ha raccontato delle sue controversie giudiziarie con l’attore Francesco Benigno, ma anche del suo tentativo di rilanciare la carriera della cantante Gerardina Trovato, che però l’ha tradito in corso d’opera, abbandonandolo.

Anche Sasà Taibi ha contribuito alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare. Agli intervistati di ogni puntata decidere quanto depositare per la causa, nel nome dello slogan: “Quanto vale per te Toni Matranga?”.

Il podcast Egoriferiti lo potete trovare su:

YouTube (tutte le puntate): https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLwNjiqflOoJfqN6jx-G3lj8-l0Q7a7Pcg&fbclid=PAAaZW5bY-oqGvLkm1h0I3Q7J2isVeWkX6GZetSkFkgQshvCW9SShYQrqvXZI

Spotify (tutte le puntate): https://open.spotify.com/show/7uyiwFIRzfcCiEQJyxMC9o?si=ld_C_JxWSm6u0DityjMoRw

Facebook: https://www.facebook.com/EGOriferiti

Instagram: https://www.instagram.com/egoriferiti?igsh=c2puZXMyYmF2cjlh

TikTok: https://www.tiktok.com/@egoriferitipodcast?_t=8kTTYvzUfmS&_r=1





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.