“Una situazione insostenibile quella della sospensione dei collegamenti marittimi integrativi con le isole minori della Sicilia, annunciata dalla società Caronte & Tourist a partire da oggi. Il venir meno di tale servizio significa far lievitare in maniera esponenziale i costi dei beni di prima necessità, indispensabili per la sopravvivenza degli isolani che si ritroveranno inevitabilmente sull’orlo di un baratro economico senza precedenti. Il governo regionale trovi subito le soluzioni tecniche per stanziare le necessarie risorse alla ripresa del servizio”.

Così il deputato regionale trapanese Dem Dario Safina che si schiera senza se e senza ma al fianco degli abitanti degli otto comuni delle piccole isole siciliane e dei loro sindaci che hanno inviato una nota di protesta al presidente della regione siciliana Renato Schifani.

“Una protesta sacrosanta quella dei primi cittadini – continua Safina – che agiscono legittimante in difesa delle già asfittiche realtà economiche delle loro comunità, già pesantemente condizionate dall’aumento dei prezzi degli ultimi anni, e in particolare dei carburanti. L’interruzione di un servizio ormai essenziale come quello dei collegamenti integrativi, per di più all’inizio della stagione estiva, rischia di influire in maniera drammatica sullo spopolamento delle piccole isole siciliane”.

“Schifani e i suoi assessori – conclude amaro il deputato regionale – la smettessero di pensare alla campagna elettorale per le prossime elezioni europee e si occupassero invece e di più delle necessità delle comunità amministrate. Più volte sono intervenuto sulla necessità di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini isolani invocando programmazione e giudizio nelle scelte. Ma ancora una volta siamo di fronte all’ennesima emergenza che finisce per colpire sempre i più deboli”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.