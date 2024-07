“L’acqua della diga Arancio sarà utilizzata per garantire l’irrigazione delle attività agricole nei comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano e Mazara del Vallo. Il provvedimento, fondamentale per la salvaguardia delle coltivazioni olivicole del territorio trapanese, è stato firmato oggi dal Commissario per l’emergenza idrica Dario Caltabellotta”.

La notizia arriva dal deputato regionale del Partito democratico Dario Safina che non più tardi di martedì scorso aveva chiesto al commissario per l’emergenza idrica un intervento immediato per scongiurare la perdita del raccolto del prossimo autunno.

“Ringrazio il dottore Caltabellotta per la tempestività con cui ha provveduto a porre rimedio a una situazione che rischiava di compromettere irrimediabilmente gli impianti olivicoli del territorio trapanese,” ha dichiarato il deputato regionale Dario Safina.

Il provvedimento rappresenta un passo importante per la protezione e il supporto delle attività agricole, cruciali per l’economia locale e per la preservazione di una tradizione agricola storica.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.