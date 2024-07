“In un momento così delicato le aree olivicole del territorio trapanese hanno necessità di risorse idriche indispensabili per l’irrigazione. Gli oliveti rappresentano una risorsa fondamentale per l’economia locale e per la sopravvivenza delle nostre comunità agricole. Per questo chiedo che dalle riserve idriche o del lago Arancio o della diga Garcia vengano assegnate le necessarie quantità d’acqua per garantire l’irrigazione e sostenere così le attività agricole dei comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano e Mazara del Vallo”.

Così il deputato regionale trapanese del Partito Democratico Dario Safina che esprime forte preoccupazione per la situazione di emergenza idrica che sta colpendo i tre comuni del trapanese. Il commissario dell’emergenza idrica, Dario Caltabellotta, infatti, non ha ancora previsto le risorse necessarie a questi territori, lasciandoli in una situazione critica.

Safina ha sottolineato l’importanza di un’azione immediata: “Non possiamo permettere che venga messo a rischio un intero settore produttivo. È essenziale che il commissario Caltabellotta intervenga prontamente per distribuire equamente le risorse idriche disponibili, riconoscendo le esigenze specifiche di ogni territorio”.

Il deputato regionale invita tutte le autorità competenti a prendere atto della gravità della situazione e a collaborare per trovare una soluzione rapida ed efficace. “La nostra priorità deve essere quella di supportare gli agricoltori e salvaguardare le colture. Solo attraverso un intervento tempestivo e mirato potremo evitare danni irreparabili e garantire la continuità delle attività agricole nella nostra regione”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.