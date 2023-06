“Massimo rispetto per l’attività della magistratura ma il Governo regionale deve intervenire immediatamente per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini dell’isola di Pantelleria”.

Così il deputato regionale trapanese del Pd Dario Safina dopo la notizia del sequestro del traghetto Sansovino che collega attualmente Trapani a Pantelleria. Secondo le indagini dei finanzieri la nave non sarebbe attrezzata per trasportare viaggiatori a mobilità ridotta: disabili, anziani, donne e uomini con passeggini al seguito. Requisito dichiarato dalla società al momento di partecipare al bando regionale per i collegamenti con le isole minori

“Al di là della vicenda giudiziaria che verrà affrontata nelle opportune sedi, ora è necessario ed urgente che l’assessore regionale Aricò intervenga immediatamente con la predisposizione di una motonave su Pantelleria affinché venga garantito ai panteschi il loro diritto al collegamento con la terraferma. A rischio – conclude l’onorevole – c’è anche la stagione turistica appena iniziata: lasciare Pantelleria senza collegamenti significherebbe provocare danni incalcolabili all’economia di quella comunità”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.