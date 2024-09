Un pomeriggio di intensa attività quello della sesta giornata del Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica IGP a Expo Divinazione 24.



Conclusa l’Assemblea di Origin Italia, l’On. Paolo De Castro Presidente del Comitato Scientifico in compagnia del presidente Cesare Baldrighi e del direttore Mauro Rosati hanno fatto visita alla postazione del Consorzio del Cioccolato di Modica IGP. Ad accoglierli il direttore del Consorzio, Nino Scivoletto, presente il Direttore del Consorzio del Pistacchio di Raffadali dop Totò Gazziano. Nell’area antistante il ledwall del Libero Consorzio di Ragusa gli illustri ospiti, con al seguito tanti altri soci di Origin Italia, hanno avuto modo di assaggiare il cous cous dolce preparato dagli chef Nino e Gloria Di Carlo. Una antica ricetta che mette insieme tre ingredienti: il cioccolato di Modica IGP, il pistacchio di Raffadali DOP e l’arancia di Ribera DOP.

Appuntamento molto atteso quello intorno alle 19, che ha portato nel CHOCOLAB, il laboratorio permanente del Cioccolato di Modica IGP, una folta delegazione di personalità guidate dall’On. Abbate, già sindaco di Modica, sostenitore dalla prima ora del progetto di IGP e che ha accompagnato ogni sua evoluzione fino al raggiungimento della certificazione.

Insieme all’On. Ignazio Abbate, Presidente I Commissione Affari Istituzionali, l’Assessore Regionale alla Agricoltura Salvatore Barbagallo, l’On. Giorgio Assenza, Capogruppo all’ARS di Fratelli d’Italia; l’On. Stefano Pellegrino Capogruppo all’ARS di Forza Italia; l’On. Luca Sammartino già Assessore alla Agricoltura, l’ On. Salvatore Giuffrida Magnifico Rettore Università di Catania Francesco Priolo, la Prof.ssa Paola Dugo Università di Messina; la prof.ssa Alessandra Gentile Università di Catania, il prof. Baldo Portolano Università di Palermo, la prof.ssa Ligia Dominguez Università Kore di Enna, il prof. Vincenzo Russo Università IULM di Milano, il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari.

Ad accogliere la prestigiosa delegazione, il direttore del Consorzio Nino Scivoletto che ha ringraziato i presenti per avere reso visita al Consorzio e ha illustrato brevemente la storia del cioccolato di Modica, mentre l’on. Abbate ha testimoniato il suo impegno per il coinvolgimento di tutte le istituzioni che hanno assecondato il progetto del Consorzio fino alla certificazione IGP, giunta a ottobre 2018.

Agli illustri ospiti è stata offerta in degustazione una preparazione gastronomica salata e una dolce, entrambe con ingrediente il cioccolato di Modica. Per prima la “Caponata della baronessa con salsa San Bernardo e cioccolato di Modica IGP” una rielaborazione dello chef Ruta di un piatto nobile del ‘700. Di seguito il cous cous dolce. In rappresentanza di quest’ultimo prodotto è stato presente il Direttore del Consorzio del Pistacchio di Raffadali Totò Gazziano e il Presidente Calogero Frenda.

Non è mancato l’assaggio del cioccolato di Modica IGP prodotto in sul momento dal giovane cioccolatiere Damiano Agosta, in forza alla azienda Nacrè, allievo dell’Alberghiero Principi Grimaldi di Modica, istituzione cui il Consorzio ha affidato la gestione del Laboratorio Permanente, coordinato dal Prof. Giovanni Roccasalva.

Ricette dolci e salate nonché il cioccolato, sono state accompagnate dai Vini della Cantina Rudinì e da CHO, il primo liquore con cioccolato di Modica IGP, offerto dal sommelier Giorgio Solarino di Sol Barocco.

Il Consorzio ha fatto dono a ciascun componente della delegazione la barretta brandizzata con il simbolo del G7 Agricoltura e Pesca di Siracusa.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.