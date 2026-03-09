Venerdì 20 marzo alle ore 21.00 il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ospita la commedia “L’Onorevole, il Poeta e la Signora”, brillante testo di Aldo De Benedetti, tra i più noti commediografi italiani del Novecento.

Sul palco tre interpreti d’eccezione: Lorenzo Flaherty, Francesco Branchetti e Isabella Giannone, protagonisti di una commedia grottesca e sorprendentemente attuale. La regia è firmata da Francesco Branchetti, con musiche di Pino Cangialosi. La produzione è dell’Associazione Culturale FOXTROT GOLF.





La pièce racconta una storia di equivoci, scambi di persona e situazioni imprevedibili che mettono a nudo le fragilità e le ambizioni della società. Protagonista è Leone, un onorevole affascinato da Paola, una giornalista elegante e intelligente che accetta un invito a casa sua. L’incontro, però, prende una piega inattesa: tra provocazioni, imbarazzi e dialoghi pungenti, la situazione si complica ulteriormente quando Leone scopre che nella sua casa si è nascosto Piero, un poeta squattrinato che ha ascoltato tutto dietro una tenda.

Da questo incontro fortuito nasce una catena di equivoci e colpi di scena che cambieranno la vita dei due uomini. La commedia si sviluppa in un susseguirsi di situazioni paradossali e irresistibilmente comiche, in cui allusioni, ricatti, dispetti e giochi di intelligenza danno vita a un intreccio teatrale brillante e serrato.





Il testo di De Benedetti restituisce con ironia i salotti di un’Italia fatta di relazioni, ambizioni e potere, offrendo allo spettatore uno specchio della società contemporanea. La regia di Branchetti punta a valorizzare la capacità dell’autore di raccontare il quotidiano e la banalità delle convenzioni sociali attraverso un ritmo scenico vivace e un raffinato gioco tra i personaggi.

Info e prenotazioni: 335 457 082 – 393 525 1223

Biglietteria Teatro Mandanici: aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 (esclusi i giorni festivi) Tel. 331 670 3392

