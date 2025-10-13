Prosegue il viaggio dell’Open Day itinerante della prevenzione promosso dall’Asp di Palermo: domani martedì 14 ottobre, dalle 10:30 alle 16:30, le équipe sanitarie dell’Azienda sanitaria provinciale faranno tappa al Centro Commerciale “La Torre” di via Assoro, per una nuova giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la I Circoscrizione del Distretto Lions 108 Yb Sicilia e con la Direzione del Centro Commerciale “La Torre”, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione della popolazione sull’importanza degli screening e della diagnosi precoce.





Gli operatori dell’Asp di Palermo effettueranno: screening visivo e screening logopedico riservato ai bambini tra 3 e 8 anni; mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni); pap test e hpv test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni); distribuzione del sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni); prevenzione cardiovascolare (visita, Ecg ed eventuale approfondimento ecografico, rivolto a persone tra 50 e 65 anni che non siano già in cura da uno specialista); screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Epatite C, Sifilide e HIV), screening del diabete, screening audiometrico, screening del melanoma e vaccinazioni.





Accanto agli aspetti clinici, saranno attivi sportelli amministrativi per cambio del medico, rilascio tessera sanitaria ed esenzione ticket per reddito, e sportelli informativi sulle cure gratuite che assicurano ai meno abbienti gli ambulatori di prossimità del PNES (Programma Nazionale Equità nella Salute). Uno spazio sarà riservato ai veterinari, impegnati nell’impianto gratuito dei microchip e nella promozione della prevenzione del randagismo, a dimostrazione che salute e benessere riguardano tutta la comunità.

Per accedere ai servizi – tutti gratuiti e con accesso diretto – basterà presentarsi con tessera sanitaria e documento d’identità.

Dopo la tappa al Centro commerciale La Torre di Palermo, i camper della prevenzione dell’Asp di Palermo saranno giovedì 16 ottobre a Partinico, martedì 28 ottobre a Blufi, giovedì 30 a Misilmeri e il 4 novembre a Lascari.

