L’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana annuncia la propria adesione allo sciopero nazionale indetto per domani, venerdì 3 ottobre 2025, in sostegno alla Global Sumud Flotilla e alla popolazione civile di Gaza. Di fronte all’inaudita ferocia che si sta consumando, il Consiglio dell’Ordine ritiene prendere una posizione chiara, etica e non silenziosa.

Il lavoro psicologico è fondato sulla tutela della dignità umana, sulla custodia della salute mentale collettiva e sul rifiuto di ogni forma di violenza: non è possibile rimanere neutrali dinanzi a situazioni di estrema ingiustizia. Per questo motivo, l’evento formativo previsto per domani dalle ore 9.30 alle 12.30 con attribuzione di crediti ECM, è ufficialmente rinviato. La nuova data sarà confermata e comunicata agli iscritti.

La formazione resta un impegno prioritario per l’Ordine, ma in questo momento lo è ancora di più ribadire il significato profondo del ruolo degli psicologi nella società: non solo professionisti della salute, ma custodi del benessere collettivo, promotori di legami sociali e difensori dei diritti umani e della dignità delle persone. L’Ordine invita le colleghe e i colleghi a unirsi domani alle iniziative pubbliche e ai momenti di mobilitazione previsti nelle piazze e nei luoghi della società civile.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.