La Sicilia continua a sorridere alla dea bendata. Nell’ultimo concorso del Lotto, l’isola è stata protagonista assoluta, con una pioggia di vincite che ha portato nelle tasche dei fortunati giocatori ben 113.750 euro.

Tutte le vincite in Sicilia

La vincita più ricca è stata registrata a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. Qui, in via Nizzeti, un fortunato ha centrato un terno secco che gli ha fruttato 45mila euro. Una somma importante che conferma come, a volte, bastino pochi numeri per cambiare la giornata — se non la vita.

Non è stata da meno Palermo, che ha visto moltiplicarsi le vincite in diverse zone della città:

In viale Piazza Armerina, grazie a un terno e a tre ambi, sono stati vinti 23.750 euro.

In viale Regione Siciliana Sud Est, invece, altri due fortunati giocatori hanno centrato due terni da 22.500 euro ciascuno, per un totale di 45mila euro.

Secondo quanto riportato da Agipronews, il concorso del Lotto che ha portato fortuna alla Sicilia ha distribuito premi per un totale di 11,7 milioni di euro su tutto il territorio nazionale. Da inizio 2025, il montepremi complessivo raggiunge già quota 398,7 milioni di euro, a testimonianza della popolarità e dell’appeal del gioco.

La Sicilia, ancora una volta, si conferma terra fortunata. Tra terno e ambi, la combinazione vincente sembra passare sempre più spesso da Catania e Palermo. Un segnale per i tanti appassionati del Lotto: mai smettere di credere nella fortuna — soprattutto quando parla con accento siciliano.

