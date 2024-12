Luce rappresenta il forte desiderio che ha una persona a donare il proprio amore verso un figlio. Con questo brano i Bellamorèa, duo pop world, formato dai fratelli siciliani Emanuele e Francesco Bunetto, incoraggiano le scelte che ciascuno di noi decide di fare liberamente. La luce di una splendida creatura che viene al mondo per ricevere amore, attenzione e protezione da qualunque tipo di famiglia, oggi negata da un ddl che trasforma la gestazione per altri in un reato “universale”. “La vita è semplicemente un dono e non un reato universale – dicono i Bellamorèa – per noi è una scelta delle famiglie se mettere al mondo un figlio ma in Italia è diventato un affare di Stato – aggiungono – non si può togliere alle persone un diritto fondamentale: scegliere per la propria vita, avere un figlio, amarlo, accudirlo e crescerlo. Concludono – facciamo in modo che ciascuno di noi metta la famiglia su a modo suo perché non si può pensare che oggi c’è chi desidera avere un figlio e non lo può avere”. Anche l’Associazione Luca Coscioni ha promesso di dar battaglia in tribunale alla normativa che rende reato universale la maternità per altri.

Link videoclip musicale: https://youtu.be/pphMDwc2kek

Bellamorèa (breve video)

Bellamorèa è un duo composto dai fratelli siciliani Emanuele e Francesco Bunetto, cantautori Pop World. Raccontano storie e affrontano diverse tematiche legate al sociale, all’attualità, alla tradizione e alla legalità.

Sono ideatori e curatori del progetto denominato “Med World Tour” che mira, attraverso studi e ricerche etnomusicologiche, alla divulgazione, rappresentazione, salvaguardia e valorizzazione della cultura e della musica popolare del Mediterraneo in tutto il mondo e realizzano concerti rivolti agli italiani residenti all’estero.

Nel 2022 hanno pubblicato l’album “Stereotipi” e nel 2024 è online l’album “Cantus Manent”.

Dal 2012 al 2022 hanno realizzato concerti in Italia, America, Giappone, Belgio, Germania, Inghilterra, Svizzera, Malta, Francia, Tunisia.

Hanno collaborato con:

i musicisti Phil Palmer, Roy Paci, Carlo Muratori, Lello Analfino, Daria Biancardi, Faisal Taher,

e con gli attori: Leo Gullotta, Nancy Brilli, Nino Frassica, Tony Sperandeo, Roberto Lipari, Giovanni Cacioppo, Gianfranco Jannuzzo, Tuccio Musumeci, Paride Benassai, Lucia Sardo, Andrea Tidona e tanti altri.

Riconoscimenti

Nel 2021 hanno ricevuto una lettera di complimenti da parte di Papa Francesco e dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella per il loro impegno morale, civile e professionale.

Sito Ufficiale: www.bellamorea.com

Facebook: https://www.facebook.com/bellamorea

Youtube: https://www.youtube.com/@Bellamorea

Instagram: https://www.instagram.com/bellamorea_fratellibunetto/

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.