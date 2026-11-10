Fiducia e alleanza terapeutica al centro del progetto. Giovani protagonisti del cambiamento La lista ORA riparte dal processo relazionale tra medico e paziente, nell’interesse di chi cura e a beneficio della persona assistita.

Recuperare la fiducia tra medico e paziente, restituendo valore all’ascolto e al dialogo nel percorso di cura. È l’obiettivo al centro del progetto della lista ORA, guidata da Lucio Di Mauro, candidato alla presidenza dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Catania, alle elezioni in programma dal 20 al 24 novembre 2026.





«Il processo relazionale deve tornare al centro dell’impegno professionale e istituzionale», afferma Di Mauro. «La persona assistita deve sentirsi ascoltata, comprendere le scelte che riguardano la propria salute e partecipare consapevolmente al percorso di cura. Il sanitario deve poter dedicare a questo processo tempo, attenzione e competenza, nelle condizioni necessarie per svolgere il proprio lavoro. È su questa fiducia reciproca che vogliamo costruire la desiderata e auspicata alleanza terapeutica, nell’interesse di chi cura e a beneficio del paziente».

In questa prospettiva, la tutela dei professionisti e la sicurezza delle cure sono parte dello stesso impegno.

«Lavorare insieme per assicurare ai medici risorse umane e organizzative adeguate, anche nella gestione del rischio clinico, significa creare le condizioni per una migliore relazione di cura. – aggiunge Di Mauro – L’assistito deve poter riconoscere nel medico anche l’essere umano che ha scelto di dedicare la propria vita a curare e ad aver cura del prossimo. Vogliamo rafforzare questa fiducia e prevenire le incomprensioni che possono alimentare il contenzioso».





Di Mauro intende mettere la propria esperienza medico-legale al servizio di un Ordine attento alle condizioni concrete in cui operano i sanitari e ai bisogni delle persone che si affidano a loro. «Nessun medico deve diventare il capro espiatorio di carenze organizzative, strutturali o di personale non imputabili alla sua condotta», sottolinea. «Ogni valutazione deve distinguere rigorosamente le responsabilità individuali da quelle gestionali, considerando le risorse disponibili e le condizioni concrete in cui il professionista ha operato. Tutelare chi cura significa anche contribuire a rendere più sicuro il percorso assistenziale».

A questo impegno si lega l’idea di un Ordine autonomo e libero da condizionamenti: «Rivendichiamo la nostra appartenenza professionale, in controtendenza rispetto a elezioni in cui sembrano contare anche logiche differenti», prosegue Di Mauro. «L’Ordine deve rappresentare i medici e gli odontoiatri davanti alla politica, non viceversa. Bisognerebbe tornare a occuparsi più di medicina e meno del contorno: abbiamo sempre meno medici, paghiamo le inefficienze organizzative, e dobbiamo far sentire la nostra voce quando si prendono decisioni sul futuro della professione».

Tra gli altri impegni del programma figurano l’attivazione di un canale riservato per segnalare carenze di organico, turni insostenibili e situazioni di rischio, l’adozione di misure concrete per prevenire e contrastare le aggressioni e la promozione di percorsi di sostegno per i colleghi vittime di violenza o che soffrono di burnout. «Sarà una nostra priorità- conclude Di Mauro – riservare una particolare attenzione ai giovani professionisti, con uno sportello dedicato all’orientamento e al sostegno nell’avvio dell’attività, iniziative formative e occasioni di confronto con colleghi più esperti. A queste azioni si affiancheranno momenti di incontro e aggregazione, anche attraverso tornei, giornate e attività sportive all’insegna del motto ‘Sport è salute’, per promuovere il benessere psicofisico, rafforzare i rapporti tra colleghi e far vivere l’Ordine come una comunità aperta e partecipe. É “ORA”».





Il programma comprende inoltre la semplificazione degli adempimenti, la piena operatività di tutti i servizi amministrativi e uno sportello previdenziale permanente per risolvere problemi pensionistici e consultare proiezioni economiche personalizzate, sempre aggiornate e disponibili, con tempestività e trasparenza. L’offerta formativa ECM sarà costruita sui bisogni reali dei colleghi: dalla responsabilità professionale al consenso informato e alla corretta compilazione della cartella clinica, fino all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale. «Mai più colpa presunta per una cartella incompleta» è l’obiettivo di una formazione pratica che aiuti i professionisti a documentare con chiarezza e completezza il percorso di cura e le ragioni delle decisioni cliniche, a tutela di chi cura e dei pazienti.





Il percorso di Lucio Di Mauro intreccia professione, impegno ordinistico e responsabilità scientifiche di rilievo nazionale. Già consigliere dell’Ordine di Catania dal 2012 al 2018, è Segretario nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), coordina le attività di proposte linee guida e buone pratiche cliniche all’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Negli ultimi anni è stato chiamato a far parte di importanti organismi tecnici ministeriali: il Tavolo tecnico sulla Medicina Legale istituito nel 2025 presso il Ministero della Salute – che definisce le linee di indirizzo su temi come l’invalidità civile, la valutazione del danno alla salute, la gestione dei disastri di massa e la tutela delle fasce deboli – e, in precedenza, la Commissione di studio del Ministero della Giustizia sulla colpa professionale medica e la responsabilità sanitaria. É professore a contratto di medicina legale presso l’Università degli Studi di Ancona. Alla dimensione professionale affianca inoltre una lunga esperienza dirigenziale e sportiva: pluridecorato per tre quadrienni ha fatto parte della squadra olimpica della federazione italiana vela.

La lista ORA

Lucio Di Mauro, medico legale

Santo Bonanno, chirurgo generale

Barbara Busà, medico e farmacista

Mario Caponcello, odontoiatra

Salvatore Cicero, neurochirurgo

Antonino Di Guardo, medico di medicina generale

Patrizia Grassi, microbiologo e virologo

Raffaele “Elio” Greco, chirurgo generale

Carmelo Iacobello, infettivologo

Marco Mangiafico, internista

Luigi “Gigi” Morello, anestesista rianimatore

Marcello Scifo, medico di medicina generale

Giorgia Rubulotta, anestesista rianimatore

Martino Ruggieri, ordinario di pediatria

Riccardo Sciacca, oculista

Revisori dei conti:

Nicola “Nico” Sofia, odontoiatra

Rossella Pia Carta, medico chirurgo in formazione

Edoardo Mattone (supplente), chirurgo

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