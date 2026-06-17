Torna in libreria dal 19 giugno L’ultimo ricordo, il romanzo di Daniela Tornatore pubblicato da Edizioni Leima, in una seconda edizione arricchita dalla postfazione di Federica Sciarelli. Pubblicato per la prima volta il 6 febbraio 2020, il romanzo torna ora in libreria confermando il legame costruito nel tempo con i lettori.

Al centro del romanzo ci sono Anna, Paolo e Angela, protagonisti di una vicenda che intreccia amore, distanza, ricerca della verità e memoria. Con una scrittura intensa ma misurata, Daniela Tornatore costruisce una storia capace di emozionare e, insieme, di affrontare con delicatezza il tema della malattia che cancella i ricordi e modifica l’identità delle persone.





L’autrice

Daniela Tornatore è nata a Palermo. Si è diplomata all’istituto magistrale E. De Amicis di Bagheria, città in cui vive e lavora. Giornalista professionista dal 2001, ha collaborato con le principali testate giornalistiche. Dal 2005 al 2010 è stata la corrispondente dalla Sicilia per il Tg La7. È stata l’addetto stampa del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Attualmente si occupa di comunicazione e di organizzazione eventi. È tra le 17 autrici del libro È la stampa, bellezze! pubblicato da Edizioni Leima nel 2019. L’ultimo ricordo è il suo primo romanzo. Pubblicato nel 2020 sempre con Edizioni Leima, questa è la seconda edizione (2026).

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