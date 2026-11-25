Cambiano gli strumenti, si moltiplicano le piattaforme e le notizie viaggiano a una velocità senza precedenti. Ma che cosa significa oggi essere giornalisti? E quale valore conserva la parola in un mondo in cui l’informazione è sempre più condizionata dagli algoritmi e dalle nuove tecnologie? Sono alcuni degli interrogativi al centro dell’incontro «Il giornalismo nell’età digitale», che si è svolto oggi nell’aula magna dell’Università Lumsa di Palermo, in via Parlatore, inaugurando un ciclo di seminari con il giornalista Giuseppe Sottile, protagonista di un confronto con gli studenti dei corsi di laurea in Comunicazione digitale e marketing e Digital Communication – Society, Business and Culture, presieduti rispettivamente da Anna Minà e Umberto Di Maggio.





«Tessitore di luce e artigiano della parola»: è la definizione scelta per presentare Sottile e richiamare una concezione del giornalismo nella quale la capacità di osservare, interpretare e raccontare la realtà resta centrale, anche di fronte alle profonde trasformazioni del sistema dell’informazione. Un mestiere che richiede sensibilità, rigore e attenzione ai dettagli, nel quale la parola non è soltanto uno strumento di comunicazione, ma il mezzo attraverso cui dare forma ai fatti e renderli comprensibili.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività formative del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione della Lumsa, si inserisce nel percorso rivolto agli studenti che si preparano a operare nel mondo della comunicazione, offrendo un’occasione di confronto sul rapporto tra esperienza professionale, innovazione tecnologica e responsabilità dell’informazione.

«Il giornalismo sta attraversando una trasformazione profonda, che impone di ripensare linguaggi, strumenti e modalità di comunicazione, senza perdere di vista i principi che ne costituiscono il fondamento – spiega Giampaolo Frezza, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione della Lumsa di Palermo –. La tecnologia offre opportunità straordinarie, ma non può sostituire il pensiero critico, la capacità di verificare le fonti e la responsabilità di chi racconta la realtà. Attraverso il confronto con professionisti di grande esperienza come Giuseppe Sottile vogliamo offrire ai nostri studenti non soltanto conoscenze e competenze, ma anche gli strumenti culturali ed etici necessari per affrontare le sfide della comunicazione contemporanea».





Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali di Frezza, seguiti da una breve laudatio affidata a Giovanni Battista Dagnino, direttore del Centro di ricerca Licaim della Lumsa.

Il seminario rappresenta il primo appuntamento di un percorso che mette in dialogo l’esperienza del giornalismo con le nuove generazioni di comunicatori, chiamate a confrontarsi con un panorama informativo in continua evoluzione. Una realtà nella quale la rapidità della diffusione delle notizie, la moltiplicazione delle fonti e l’affermarsi di nuovi strumenti digitali rendono ancora più importante la capacità di distinguere i fatti dalle opinioni, verificare le informazioni e costruire narrazioni attendibili.

Una sfida che riguarda non soltanto il futuro della professione giornalistica, ma anche la formazione di cittadini consapevoli, capaci di orientarsi nella complessità dell’informazione contemporanea.

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