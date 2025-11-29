La Libreria Galli Ubik ospiterà lunedì 1 dicembre, alle ore 18:00, la presentazione del libro “Avventure postume di personaggi illustri”, firmato da Roberto Alajmo e Marco Carapezza, due autori che coniugano in modo originale letteratura, filosofia e ironia per restituire al lettore un’opera fuori dai generi, capace di far dialogare personaggi del passato con le inquietudini e le contraddizioni del presente. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Istituto Superiore Florio di Erice diretto da Dirigente Scolastica Pina Mandina, che parteciperà con un gruppo di docenti impegnati nelle attività di formazione continua, per i quali la lettura e la discussione del testo rappresentano un’occasione di aggiornamento culturale e professionale.

GLI AUTORI

Roberto Alajmo, scrittore, giornalista e drammaturgo, è una delle voci più riconoscibili della narrativa italiana contemporanea. Il suo stile, che mescola ironia, osservazione sociale e una profonda attenzione alle fragilità umane, lo ha reso un autore trasversale apprezzato da lettori e critica. Tra i suoi titoli più noti si ricordano “Notizia del disastro”, “Cuore di madre”, “L’età adulta”, “Carne e sangue”, oltre a diverse opere teatrali rappresentate in Italia e all’estero. Alajmo è stato inoltre direttore artistico del Teatro Biondo di Palermo, contribuendo alla diffusione di nuove sensibilità drammaturgiche e alla promozione di autori contemporanei.

Marco Carapezza, filosofo, docente universitario e studioso di estetica, insegna all’Università degli Studi di Palermo. La sua ricerca si concentra sui rapporti tra linguaggio, immagine, narrazione e processi cognitivi, con particolare attenzione alla filosofia dell’arte e alle forme del pensiero contemporaneo. Autore di saggi, articoli scientifici e interventi critici, Carapezza è noto per la capacità di coniugare rigore filosofico e divulgazione, elaborando analisi che mettono in dialogo il mondo accademico con le forme della creatività letteraria e artistica. Da anni porta avanti collaborazioni con teatri, scuole, istituzioni culturali e festival, nella convinzione che il pensiero filosofico debba essere uno strumento vivo e accessibile alla comunità.

IL LIBRO

“Avventure postume di personaggi illustri” è un’opera che sorprende per struttura e immaginazione: gli autori animano una galleria di figure storiche, culturali, politiche e artistiche che “tornano in scena” dopo la loro dipartita, rivelando lati nascosti, contraddizioni e umanità. Il tono è insieme brillante e riflessivo, sospeso tra satira e filosofia, e spinge il lettore a interrogarsi sul modo in cui costruiamo la memoria dei grandi personaggi e sul confine tra vita reale, mito pubblico e narrazione.

Alajmo e Carapezza dialogheranno con il pubblico sui temi del libro, raccontando la genesi del progetto, il metodo di scrittura a quattro mani e le suggestioni che li hanno guidati nel reinterpretare figure celebri in chiave contemporanea.

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.





