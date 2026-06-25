Nella mattina di ieri il cav. Nicola Barretta, delegato territoriale di Palermo dell’UIR e vice coordinatore regionale, è stato presente presso la Caserma Generale “A. Cascino” su invito del Comandante dei Rossi Lancieri di Aosta, Colonnello Francesco Leo, insieme alle autorità politiche, militari e religiose.

Alle 10:30 con l’afflusso dei Reparti e della Resa degli Onori allo Stendardo è iniziata la Cerimonia militare in occasione del 160 anniversario delle Cariche di Monte Vento. Alla fine della cerimonia, dopo il Brindisi e il saluto Aosta, il Comandante ha ricevuto nella stanza del Comando davanti la bandiera di guerra il Cavaliere dott. Nicola Barretta che lo ha omaggiato con il Crest in ceramica.

Il Comandante, dopo aver parlato dei valori della difesa della Patria e delle future attività da svolgere con la UIR per veicolare la Costituzione Italiana, ha omaggiato il Cav. Barretta con il Crest dei Lancieri di Aosta 6.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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