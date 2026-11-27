Si è costituito ufficialmente il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Misterbianco. Nel corso dell’assemblea, svoltasi presso il Teatro comunale Camilleri di Misterbianco, Dario Bruca è stato eletto rappresentante del gruppo territoriale, affiancato dal vice rappresentante Carmelo Leone.

Un importante momento di partecipazione e condivisione che consolida la presenza del Movimento 5 Stelle sul territorio di Misterbianco, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con i cittadini, raccoglierne le istanze e dare voce alle esigenze della comunità.





«Ringrazio tutto il gruppo per la fiducia accordatami – dichiara il neo rappresentante Dario Bruca –. Accolgo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità, mettendomi sin da subito a disposizione di tutto il gruppo. Insieme al vice rappresentante Carmelo Leone e a tutti gli attivisti, mi impegnerò a portare avanti le battaglie del Movimento 5 Stelle nel territorio di Misterbianco, attraverso l’ascolto, il confronto e la partecipazione.





Il nostro impegno sarà rivolto allo sviluppo di iniziative e proposte concrete per affrontare le criticità del territorio, valorizzarne le potenzialità e contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione ai servizi pubblici, alla tutela dell’ambiente, al decoro urbano, alle politiche sociali e alle opportunità di crescita per la nostra comunità.

Vogliamo essere un punto di riferimento per i cittadini, raccogliendo le loro esigenze e trasformandole in proposte e iniziative concrete. Sarà un percorso collettivo, nel quale il contributo di ciascuno sarà fondamentale per operare nell’interesse di Misterbianco e di tutta la sua comunità».

Gruppo territoriale Movimento 5 Stelle – Misterbianco

Luogo: Misterbianco, Teatro Comunale “Camilleri”, MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA

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