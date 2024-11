Si terrà mercoledì 20 novembre, con inizio alle ore 9.30, al Complesso Monumentale San Pietro, l’evento conclusivo del progetto “M’a Firu – Competenze per i giovani” – finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 – dall’Unione Europea – NextGenerationEU – che prevede una tavola rotonda dei referenti della “comunità educante” che ha preso in carico in modo condiviso la formazione e lo sviluppo delle capacità dei giovani. A questi, che chiedono punti di riferimento per la loro crescita e la loro autodeterminazione – come individui e cittadini – si è rivolto il progetto “M’a Firu”, portato avanti in sinergia da Enti diversi tra Comune, Scuole e Associazioni, coinvolgendo studenti delle Scuole superiori. Il Comune di Marsala è partner del percorso – assieme all’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “G. Garibaldi”, al FabLab Western Sicily e al Centro Italiano Femminile Di Livorno – con capofila di progetto NeXt, Nuova Economia per Tutti.

Diversi i momenti laboratoriali in orario scolastico ed extrascolastico che hanno coinvolto sia le classi dell’Itet “G. Garibaldi” che del “Giovanni XXIII-Cosentino”, nei suoi 3 indirizzi: Industriale, Classico e Professionale. Nel complesso il progetto ha visto impegnati 500 giovani.

Da novembre a giugno NeXt ha tenuto i laboratori di approfondimento sull’economia civile nell’ambito dei quali, grazie all’utilizzo del Business Model Canvas di NeXt, gli studenti hanno potuto sperimentarsi nella lettura del proprio contesto locale, nell’individuazione dei bisogni individuali e collettivi e infine nella progettazione e costruzione di interventi concreti per migliorare la loro comunità attraverso l’osservazione della realtà, la formulazione di soluzione in base alle proprie capacità, competenze ma anche bisogni e desideri. Contemporaneamente si sono tenute anche le attività di bilancio delle competenze da parte del CIF di Livorno sia in assetto di gruppo che con colloqui individuali.

Tra i laboratori gestiti dal FabLab Western Sicily, sono rientrati corsi di fabbricazione digitale e videomaking, e un hackathon in cui gli studenti hanno proposto idee per rispondere ai problemi della città in ambito ambientale. Le idee risultate vincitrici sono poi state realizzate dagli studenti. Tra queste rientrano l’Adoption day presso il canile di Marsala e la realizzazione di adesivi creativi per promuovere la raccolta differenziata. Il FabLab Western Sicily ha anche gestito due Summer camp, uno sulla fabbricazione digitale e uno sulla formazione in ambito ambientale, in collaborazione con Marevivo e la scuola sportiva rugby “I Fenici”.

Dopo i laboratori svolti durante il periodo scolastico nel mese di luglio, per volontà dell’Amministrazione Grillo, è stato portato avanti un Campus (seguito per NeXt da Elisa Bianchini, Caterina Acquarone e Mirjam Ognibene) per la mappatura dei servizi offerti lungo la costa marsalese, incluse le attrezzature (pedane, sedie JOB…) che facilitano la mobilità delle persone disabili. Il tutto in linea con quanto auspicato dall’assessore Giusy Piccione, impegnata a promuovere le “Bandiere Lilla” nate in Liguria nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità e riconoscere gli sforzi di Istituzioni e operatori privati che prestano particolare attenzione alla fruizione delle strutture da parte dei soggetti più fragili. Un secondo Campus si è svolto a Marsala nel mese di settembre, sempre con la presenza delle formatrici di NeXt (Caterina Acquarone e Mirjam Ognibene), che hanno incontrato i ragazzi coinvolti nel progetto, tra cui anche giovani ospiti delle comunità di prima accoglienza.

Nell’ambito del progetto “M’a Firu” i giovani delle scuole hanno anche avuto l’opportunità di partecipare a Firenze, dal 3 al 6 ottobre, al Festival Nazionale dell’Economia Civile, condividendo nuove conoscenze ed esperienze, e incontri con il mondo del lavoro e le imprese di economia civile e contribuendo alla creazione del Manifesto dei giovani dell’Economia Civile.

Diversi i momenti previsti nella mattinata del 20 novembre: dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Grillo, si terrà la presentazione del progetto M’A Firu a cura di Mirjam Ognibene, formatrice e referente di NeXt Economia, e a seguire Giusy Piccione, assessore alle Politiche sociali del Comune di Marsala, e Rita Chianese, responsabile del Patto di Comunità per NeXt Economia parleranno del ‘Patto di Comunità e la nuova Comunità Educante di Marsala’, con la conseguente cerimonia di sottoscrizione dello stesso Patto.

Prenderanno poi la parola la dirigente scolastica dell’ITET ‘Garibaldi’, Loana Giacalone, la dirigente dell’Istituto ‘Giovanni XXIII-Cosentino’, Maria Luisa Asaro e Mirjam Ognibene di NeXt Economia per parlare dell’esperienza del PCTO nelle Scuole Superiori di Marsala, mentre dell’esperienza dell’hackthon e campus estivo sul tema ambientale interverranno Gloria Genna e Stefano Parrinello, soci del FabLab Western Sicily e Jasmine Ben Alaya, studentessa dell’Istituto Superiore ‘Giovanni XXIII-Cosentino’

Giusy Piccione, Mirjam Ognibene ed Emanuela Porcelli, coordinatrice delle Case Alloggio per Minori non accompagnati interverranno sull’esperienza del Campus estivo e il progetto “Spiagge Inclusive”, e Katia Orlandi, Presidente del CIF Regionale Toscana e responsabile progetti del CIF Livorno, tratterà ‘Il Bilancio di Competenze: caratteristiche e risultati nel progetto M’A Firu’.

Concluderanno la mattinata gli interventi su ‘La partecipazione al Festival Nazionale dell’Economia Civile di Firenze’ a cura di Antonietta Bonafede, collaboratrice della dirigente dell’TET ‘Garibaldi’, e Francesco Ingargiola, dell’Istituto Superiore ‘Giovanni XXIII-Cosentino’, e quelli del sindaco Grillo e di Jana Cardinale, responsabile comunicazione del progetto “M’a Firu”, su ‘L’Agenda Digitale del Comune di Marsala’.

Le attività del progetto “M’a Firu” si possono seguire sia attraverso un blog dedicato all’indirizzo https://mafirumarsala.blogspot.com/ che su una pagina facebook collegata https://www.facebook.com/profile.php?id=61562489745762

