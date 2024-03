Ma Io Cosa Faccio? Tam Tam Tam

“Lavoro Lavoro Lavoro”

Nasce la posta delle storie di uno stato d’animo che esistono e meritano di essere raccontate e ascoltate, riscoprire il senso basato sul merito e la diversità.

La domanda che nasce da uno stato d’animo dal Sud Italia. Ma Io Cosa Faccio?

Una rete uno spazio di ascolto confronto riflessione e condivisione mossa da uno stato d’animo dirompente.

Ma Io Cosa Faccio?

Gli obiettivi di Ma Io Cosa Faccio? Diffondere gli Ideali di inclusione e rimettere il lavoro per tutti a seconda della propria funzionalità per e a disposizione di una società inclusiva e neurodiversa che ha voglia di uscire allo scoperto. Si può fare! Fatti e non parole.

Questa la missione della iniziativa che mira a divenire costruttore di un ponte di relazioni e ideali comuni avanzando proposte utili per la società che vogliamo basata nel riscoprire il senso del merito e della diversità.

Ma Io Cosa Faccio?

Scrivimi! È attiva la casella di posta: maiocosafaccio@gmail.com

Cercami su Linkedin: Domenico Saldutto DS(larisorsaumana)

Promotore della causa e della iniziativa dal basso Ma Io Cosa Faccio?

Il dott. Domenico Saldutto (DSlarisorsaumana) noto per la sua neutralità politica e ideologica.

HR Specialist servizi per il lavoro riconosciuto e abilitato alla professione l.2013 n.4 Mise

Non resta che attendere dopo le festività della Santa Pasqua, Ma Io Cosa Faccio?





Luogo: Sud Italia – Sicilia – Catania – Belpasso , BELPASSO, CATANIA, SICILIA

