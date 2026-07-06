Quaranta giovani da oggi entreranno in quaranta aziende delle Madonie per un percorso di tirocinio della durata di cinque mesi. Si apre così la fase operativa di GenerAzioni Madonie – AIMA | Piano del Cibo, il progetto promosso dall’Unione dei Comuni Madonie in collaborazione con la Fondazione ITS Academy JobsFactory Madonie, tra i più significativi interventi realizzati negli ultimi anni a sostegno dell’occupazione giovanile, della crescita delle imprese e dello sviluppo del territorio.

L’avvio dei tirocini arriva al termine del percorso di orientamento e formazione che ha coinvolto i 40 allievi e rappresenta un importante segnale di fiducia da parte del sistema imprenditoriale locale. Un risultato che conferma la capacità del territorio di fare rete per offrire ai giovani concrete opportunità di crescita professionale senza costringerli a cercare altrove il proprio futuro.





I tirocini rappresentano un investimento sul capitale umano, sulla trasmissione delle competenze e sulla costruzione di nuove opportunità professionali all’interno delle Madonie, grazie al coinvolgimento diretto delle imprese del territorio.

La conclusione della fase formativa è stata accompagnata da tre incontri territoriali ospitati nei Comuni di Gangi, Caltavuturo e Castelbuono, che hanno favorito il primo confronto tra gli allievi e le aziende ospitanti. Gli appuntamenti hanno coinvolto le imprese delle Alte Madonie, delle Madonie Himerese e delle Basse Madonie, confermando la volontà del tessuto produttivo locale di partecipare attivamente alla formazione delle nuove generazioni.

Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dalle amministrazioni comunali di Gangi, Caltavuturo e Castelbuono che, insieme ai rispettivi sindaci, hanno sostenuto questa fase del progetto, dimostrando come la collaborazione tra enti locali, imprese e sistema della formazione rappresenti una leva strategica per la crescita delle comunità.

Determinante anche il contributo della Fondazione ITS Academy JobsFactory Madonie, che continua a rappresentare un punto di riferimento per la formazione tecnica superiore del territorio, costruendo percorsi strettamente collegati alle esigenze delle imprese e favorendo l’incontro tra domanda e offerta di competenze.





Il progetto dell’Unione dei Comuni Madonie conferma come sia possibile costruire politiche di sviluppo che uniscano formazione, lavoro e impresa, creando occasioni concrete per i giovani senza perdere il legame con il territorio.

Le quaranta aziende che hanno aderito all’iniziativa hanno scelto di assumere un ruolo attivo nella crescita della comunità, mettendo a disposizione dei tirocinanti esperienza, professionalità e cultura d’impresa. Un segnale concreto di fiducia nelle capacità dei giovani e nella possibilità di costruire proprio nelle Madonie nuove prospettive occupazionali.

Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con l’esperienza in azienda e con la successiva fase dedicata all’accompagnamento alla creazione d’impresa, affinché le competenze maturate possano tradursi non solo in occupazione, ma anche nella nascita di nuove attività economiche capaci di generare valore per il territorio.

Quaranta giovani, quaranta imprese e tre aree territoriali coinvolte: numeri che raccontano una comunità che sceglie di investire sulle persone, trasformando la formazione in sviluppo e creando connessioni tra istituzioni, imprese e nuove generazioni.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.