CATANIA, 02/11/2023 – Magma – mostra di cinema breve propone alla città di Acireale un mese di appuntamenti dedicati al cinema. La 22esima edizione del festival di cortometraggi si terrà nella città dei cento campanili dal 13 al 18 novembre 2023, come di consueto al Margherita Multisala. Prima delle serate clou del concorso internazionale, però, l’associazione culturale Scarti ha organizzato una serie di eventi collaterali alla scoperta della settima arte.

È cominciato tutto venerdì 3 novembre 2023, alle 21.30, da Sketch Urban Cafè, in via Romeo 21. Lì si è svolto “Cinema da ascoltare”, la performance musicale di Salverico Cutuli e Riccardo Gerbino: una serata di musica dal vivo, nel pieno centro di Acireale, per cominciare a vivere il cinema partendo dal sonoro.

Il 10 novembre, invece, l’appuntamento è fissato per le 17 alla libreria Punto & Virgola, di corso Savoia 155. Algra Editore, nota casa editrice nostrana, presenterà la collana “Cinema di carta”, alla presenza del critico cinematografico, storico del cinema e scrittore Franco La Magna.

Il 13 novembre da Meraviglia Studio, in piazza Indirizzo 2, alle 18.30 si inaugurerà la settimana con “Gli illustratori di Magma in mostra”, esposizione di locandine realizzate nelle ultime edizioni del festival. Ogni anno, infatti, Magma seleziona un illustratore o una illustratrice, emergente o già affermato, a cui commissionare l’immagine dell’appuntamento. Ogni locandina è, quindi, un’opera d’arte, frutto delle abilità e della fantasia di creativi che guardano ad Acireale, e al suo cinema, attraverso il proiettore del festival. Durante l’inaugurazione, l’Associazione Italiana Sommelier proporrà una degustazione di vini etnei.

Alle 20.30, sempre il 13 novembre, ci si sposterà al Margherita Multisala di via Cavour 26, per la proiezione speciale di “After the bridge”, di Davide Rizzo e Marzia Toscano. Un lungometraggio (66’) che racconta le molte sfumature del dolore, e delle riflessioni, che travolgono chi è costretto a fare i conti con un attentato terroristico. Una pellicola uscita nel 2023, tristemente attuale, presentata dalla regista acese Marzia Toscano.

Il 14 e il 15 novembre, Magma si sposta da Acireale a Catania, per le due rassegne che ormai fanno parte della tradizione del festival. Il 14 alle 21, al Centro Universitario Teatrale di piazza Università 13, nel capoluogo etneo, si terranno le proiezioni di Insula – Impressioni di Sicilia, la selezione dedicata a registi siciliani emergenti o a chi ha reso l’Isola protagonista del suo lavoro. Il 15 novembre, nella sede dell’Accademia di Belle Arti di via Franchetti 5, sarà invece la volta di Eksperimenta: la sezione dedicata alla videoarte e riservata alle opere degli studenti e al loro ingegno ancora in erba.

Si arriverà così alla prima delle tre serate del concorso internazionale, il cuore di Magma – mostra di cinema breve: 16, 17 e 18 novembre, sempre al Margherita Multisala, sempre a partire dalle 20.30. Nel corso dell’ultima serata, oltre al premio del pubblico, sarà assegnato il premio Lorenzo Vecchio, dedicato al fondatore e primo direttore artistico del festival.

Magma è realizzato dall’associazione culturale Scarti, in collaborazione con il Comune di Acireale e grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission.

Luogo: Margherita Multisala, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

