Grande emozione per l’evento dedicato alle malattie rare che si è svolto a Giardinello. Un momento di grande valore umano e sociale, durante il quale sono state portate all’attenzione diverse criticità con l’obiettivo di migliorare concretamente la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

L’incontro, promosso dal vicesindaco dott. Giovanni Polizzi e condiviso dall’amministrazione guidata dal sindaco Antonio De Luca, ha rappresentato un’importante occasione di confronto, sensibilizzazione e partecipazione.

Nel corso dell’evento sono emerse testimonianze, riflessioni e proposte che hanno contribuito a rafforzare la consapevolezza su un tema spesso poco conosciuto ma di fondamentale importanza per molte persone.





È stato un momento intenso e carico di emozione, che ha unito istituzioni, cittadini e realtà del territorio in un dialogo costruttivo, volto a promuovere maggiore attenzione, sostegno e inclusione per chi vive ogni giorno la sfida delle malattie rare.

Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante fare rete e continuare a lavorare insieme affinché nessuno si senta solo e affinché la ricerca, l’assistenza e i servizi possano diventare sempre più efficaci e vicini ai bisogni dei pazienti.

Luogo: Giardinello , Vial Aldo moro, GIARDINELLO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.