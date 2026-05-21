La Fondazione Giglio di Cefalù ha attivato un ambulatorio per le malattie rare neurologiche e, in particolare, per la diagnosi e presa in carico dei pazienti con Sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

A coordinare il nuovo servizio è il dottor Paolo Volanti, neurologo con consolidata esperienza nella gestione delle malattie del motoneurone e dei pazienti affetti dal Sla.

Il dottor Volanti è entrato a far parte dello staff medico del Giglio dal mese di maggio afferendo alle unità operative complesse dell’area riabilitativa dirette da Francesca Rubino e Alberto Castiglione.





“La Fondazione Giglio rinnova l’impegno – ha detto il presidente Victor Mario Di Maria – nel potenziamento dei percorsi ad alta specializzazione e nella costruzione di modelli assistenziali innovativi dedicati alle patologia neurologiche complesse”.

“Con l’attivazione dell’ambulatorio dedicato alle malattie rare neurologiche e alla SLA – ha affermato il direttore generale della Fondazione Giglio, Giovanni Albano – compiamo un ulteriore passo nel rafforzamento dell’assistenza specialistica rivolta ai pazienti affetti da patologie ad elevata complessità con una presa in carico qualificata multidisciplinare e integrata con il territorio”.





“L’ambulatorio che si avvale anche della collaborazione dell’unità operativa complessa di neurologia diretta da Luigi Grimaldi, – ha spiegato il dottor Volanti – sarà dedicato alla realizzazione di un percorso assistenziale specialistico multidisciplinare con l’integrazione della telemedicina, in rete con i servizi territoriali, le associazioni dei pazienti e con l’obiettivo di sviluppare attività scientifiche nell’ambito delle malattie rare neurologiche”.

I pazienti in Sicilia con Sla sono circa 350.





L’ambulatorio, in convenzione con il servizio sanitario nazionale, accoglie i paziente ogni giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 attraverso la prenotazione al cup della Fondazione (tel 0921920502). E’ stata attivata anche una email dedicata gisla@hsrgiglio.it

Il neo ambulatorio per le malattie rare ha ricevuto il sostegno dell’Associazione “MuoviMente” di Patti che donerà, parte del ricavato della “Camminata per la vita”, in programma nella cittadina messinese il prossimo 31 maggio, per realizzare un laboratorio di screening per la diagnosi precoce e il follow up delle malattie neuromuscolari nella stessa Patti.

Luogo: Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

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