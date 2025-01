Mammut Nel Caos, progetto musicale di Angelo Barraco, presenta il suo nuovo singolo “Hanno Ammazzato Pasolini”, che esce sotto l’etichetta Little Starlight Records, con distribuzione ADA Music Italia – Warner. Un brano che si immerge in un passato segnato dalla disillusione, dove la morte del grande intellettuale Pier Paolo Pasolini diventa il simbolo di un’epoca che perde il contatto con la cultura e i suoi valori.



Angelo Barraco, oltre a essere il cuore pulsante del progetto, è anche un giornalista e scrittore, che da sempre esplora attraverso le sue parole temi di rilevanza sociale e culturale. Con questo nuovo singolo, Barraco fonde la sua passione per la scrittura con la musica, dando vita a una riflessione profonda sul nostro presente, in bilico tra memoria e disincanto.

Registrato presso il “Tartaruga Records” Studio Recording di Marsala (TP) e con la partecipazione di un team artistico di grande talento, il singolo è il risultato di un lavoro corale che vede la collaborazione di:

• Angelo Barraco: chitarre elettriche, voce e testi

• Pietro Li Causi: chitarra elettrica

• Ambra Rinaldo: basso elettrico

• Luca Ingrassia: vocalizzi

• Flavio Ferri: batteria, basso addizionale, effetti

Il brano è stato prodotto, mixato e masterizzato da Flavio Ferri, cofondatore dei celebri Delta V. Le registrazioni sono avvenute a Marsala (TP), presso il “Tartaruga Records” , con l’aiuto del tecnico del suono Gregorio Caimi e del fonico di studio Francesco Porto. La realizzazione del videoclip e della copertina è stata curata dal talentuoso Gaspare Pizzo (“PIXO”), che ha saputo tradurre in immagini l’atmosfera densa e riflessiva del brano.

Il testo di “Hanno Ammazzato Pasolini” racconta la storia di un giovane che, nel 1975, si trova in un bar e, sorseggiando un bicchiere, apprende della morte di Pasolini. L’evento diventa l’occasione per una riflessione più ampia sulla morte della cultura e su come, in un mondo sempre più confuso e superficiale, la cultura stessa diventi un’ancora di salvezza. Un sottotesto che non solo parla di un passaggio storico, ma che diventa metafora di un malessere più profondo, che oggi risuona ancora forte.

“Hanno ammazzato Pasolini, diceva la TV accesa in un bar di periferia con i bicchieri ancora sporchi sul bancone…” – un testo che non ha paura di affrontare la disillusione, ma allo stesso tempo cerca di restituire un frammento di speranza, di ricordo e di resistenza.

Mammut Nel Caos è il progetto musicale solista di Angelo Barraco, che, attraverso questo nuovo singolo, continua a esplorare temi di grande impatto sociale e culturale, creando un ponte tra passato e presente.

Il singolo “Hanno Ammazzato Pasolini” è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e rappresenta un passo importante nel percorso artistico di Angelo Barraco e del progetto Mammut Nel Caos.







Luogo: MARSALA, TRAPANI, SICILIA

