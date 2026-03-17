Il premio “Costa del Mito”, assegnato dalla DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi viene conferito quest’anno, a chiusura della festa del Mandorlo in Fiore, al gruppo proveniente dalla Georgia. Attraverso danze, musiche e costumi tradizionali, il gruppo ha saputo raccontare con straordinaria autenticità la storia, l’identità e la bellezza della propria terra.





La loro esibizione ha trasmesso al pubblico l’anima di un popolo ricco di tradizioni millenarie e di profondo legame con la propria cultura. Ogni gesto, ogni ritmo e ogni colore hanno evocato paesaggi, emozioni e suggestioni della Georgia. Con passione e grande professionalità, gli artisti hanno trasformato lo spettacolo in un autentico viaggio culturale. Il gruppo ha dimostrato come il folklore possa diventare un potente strumento di promozione turistica e di dialogo tra i popoli.





“Per la capacità di valorizzare la propria identità culturale e di condividerla con il mondo, conferiamo con orgoglio il premio “Costa del Mito” -si legge nelle motivazioni -. Un riconoscimento che celebra la bellezza delle tradizioni e l’incontro tra culture nel segno dell’amicizia tra i popoli e della Pace”. A consegnare il premio, al Palacongressi, nel corso dello spettacolo conclusivo, è stato l’amministratore della DMO Fabrizio La Gaipa.

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