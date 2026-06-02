La Sicilia diventa un palco itinerante tra Selinunte, Sciacca e Brucoli. Dal 17 luglio al primo agosto la terza edizione del Mangia’s Musaic Festival con i concerti di Jimmy Sax & band, Nick the Nightfly, Lee John from Imagination, Dirotta Su Cuba, Gipsy Kings by Diego Baliardo. Presentazione ufficiale , mercoledì 10 giugno alle ore 11 presso il Grand Hotel et Des Palmes di Palermo.

La Sicilia si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto con la terza edizione del Mangia’s Musaic Festival, che per la prima volta diventa un festival itinerante tra alcuni dei luoghi più iconici dell’isola: Sciacca, il Parco Archeologico di Selinunte, Brucoli. Un format che unisce musica internazionale di grande qualità – sotto la guida di Nick the Nightfly come direttore artistico – paesaggi mediterranei e ospitalità di lusso. Ogni concerto si trasforma in un’esperienza tra cultura, turismo e spettacolo dal vivo.

Tra gli eventi più attesi spicca la serata al Parco Archeologico di Selinunte, dove la musica si intreccerà con uno dei siti archeologici più importanti d’Europa.

«Il Mangia’s Musaic Fest nasce con l’idea di superare il concetto tradizionale di concerto per trasformare la musica in un’esperienza totale, capace di dialogare con i luoghi e con chi li vive – dichiara Miriana Kondic, event e tourism manager e organizzatrice del Mangia’s Musaic Fest – In questa terza edizione abbiamo scelto di ampliare lo sguardo, portando il festival in alcuni dei contesti più iconici della Sicilia, dove paesaggio, storia e suono diventano un’unica narrazione che si svolge all’interno dei meravigliosi spazi dei resort del gruppo Mangias»

Dal 17 luglio al primo agosto: tre resort, cinque concerti, artisti internazionali e band italiane che hanno fatto la storia della musica.

17 luglio – Mangia’s Torre del Barone (Sciacca) – Nick the Nightfly.

18 luglio – Mangia’s Torre del Barone (Sciacca) – Leee John from Imagination.

Venue: Mangia’s Torre del Barone – Contrada Sovareto , Sciacca (AG)

24 luglio – Parco Archeologico di Selinunte – Jimmy Sax & band, tra gli artisti più seguiti della scena internazionale con oltre mezzo miliardo di streaming.

Venue: Mangia’s Selinunte Resort – Contrada Belice Di Mare, 92022 Marinella di Selinunte

31 luglio – Mangia’s Brucoli, Sicilia, Autograph Collection – Dirotta su Cuba.

1° agosto – Mangia’s Brucoli, Sicilia, Autograph Collection -Gipsy Kings by Diego Baliardo.

Venue: Mangia’s Brucoli, Sicilia, Autograph Collection – Contrada Gisira, Brucoli – (SR)

UNA VISIONE DI TERRITORIO E OSPITALITÀ

«Con il Musaic Festival rafforziamo la nostra visione di ospitalità esperienziale, in cui il soggiorno diventa parte integrante dell’evento culturale. La Sicilia è il cuore del nostro progetto e iniziative come questa contribuiscono a valorizzarla a livello internazionale, unendo intrattenimento, identità territoriale e turismo di qualità» commenta il management del Gruppo Mangia’s.

Il festival si svolge all’interno delle strutture più esclusive del Mangia’s Hotels, Resorts & Clubs, tra cui: Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection; Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa; Mangia’s Selinunte Resort trasformando ogni location in un hub di esperienza tra musica e ospitalità. Gli ospiti che soggiorneranno nel resort di Selinunte, potranno usufruire di un servizio navetta che li accompagnerà dalla struttura al non distante Parco Archeologico per godere del concerto di Jimmy Sax.

IL PROGETTO

Il Mangia’s Musaic Fest non è solo una rassegna musicale, ma un progetto che integra spettacolo e turismo esperienziale, con l’obiettivo di valorizzare la Sicilia come destinazione internazionale del turismo culturale e musicale.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.