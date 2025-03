“Oggi oltre 500 lavoratori della STM sono stati a manifestare a Palermo, sotto la sede della Regione Siciliana. Vogliamo sostegno per la nostra vertenza perché non possiamo accettare nessun ridimensionamento dell’azienda, tra le più importanti del territorio. Un sostegno che in qualche modo abbiamo avuto seppur con un pizzico di amarezza”, racconta il coordinatore nazionale Fismic, aderente alla Confsal, Saro Pappalardo. “Il presidente Schifani era assente nonostante fosse stato avvertito e siamo stati ricevuti dal capo di gabinetto. Importanti le rassicurazioni, comunque, a cui ci aggrappiamo con fiducia ma che in quanto tali ci fanno rimanere in uno stato di non serenità. Siamo stati informati che il tavolo nazionale è stato chiesto e pure sollecitato da parte della Regione Siciliana e che vedrà la partecipazione compatta di tecnici e politici a sostegno della nostra causa. Adesso aspettiamo di conoscere la data – continua Pappalardo – ma la nostra mobilitazione continua e se questo incontro non si farà presto, come necessità impone, andremo direttamente a Roma a manifestare”, conclude il coordinatore nazionale Fismic, Saro Pappalardo.





