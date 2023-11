CATANIA – Le sale nobili di Palazzo Manganelli a Catania hanno ospitato l’assemblea ordinaria del Sicilia Shrine Club, Emirat Shriners, con premiazione di Ristoworld Italy per la fattiva collaborazione durante l’evento “Manine in pasta” che ha vinto il primo posto a livello mondiale del “Fun and fellowship competition” di Shriners Internatio

“Manine in pasta”, il primo posto conquistato da Ristoworld Italy

“Manine in pasta” è stato votato a livello mondiale sulle piattaforme social e l’evento, targato tutto Made in Sicily, è risultato vincitore assoluto.

Grande soddisfazione ha espresso tutto il consiglio direttivo dell’associazione Ristoworld Italy e in particolare Marcello Proietto di Silvestro e Claudio Leocata, rispettivamente past president il primo e attuale presidente il secondo.

Le parole del fondatore di Ristoworld Italy

“Manine in pasta – spiega Andrea Finocchiaro, fondatore di Ristoworld – è stato un momento di gioia e condivisione per tutti i bambini che hanno potuto così preparare dolcetti e leccornie che poi abbiamo infornato. Chef, pasticceri e volontari della nostra associazione, che ha un comparto Emergency, hanno lavorato con i bambini, alcuni dei quali con seri problemi di salute, restituendo un momento di gioia e di spensieratezza. Sono diverse le iniziative che ci vedono impegnati in attività di solidarietà e ringrazio Sicilia Shriners Club per averci coinvolti“.

Chi sono gli Shriners

Gli Shriners rappresentano un fratellanza basata sul divertimento, amicizia, amore fraterno, conforto e lealtà: fondati nel 1870, hanno il quartier generale a Tampa, in Florida, e appartengono ad uno dei più importanti enti filantropici laici del mondo. Quello di Catania è un club davvero molto attivo che oggi raccoglie questo meritato premio a livello mondiale.

La soddisfazione di Mancuso

“Ringrazio ancora una volta Ristoworld Italy – commenta Maurizio Mancuso, ambasciatore del Capitolo Europeo, membro del board e già Presidente – per aver contribuito al successo di questa manifestazione. L’evento ‘Manine in Pasta’ è riuscito a regalare un sorriso ed un giorno di spensieratezza a bambini speciali ed alle loro famiglie, inserito nel ‘Fun and Fellowship Competition’ di Shriners International è stato votato a livello mondiale come miglior evento aggiudicandosi il primo posto“.

