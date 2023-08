Ciao Manuel, benvenuto! Presentati velocemente al nostro pubblico.

Ciao a tutti i lettori di BlogSicilia, sono Manuel, scrivo musica, canto, produco e suono la chitarra ormai da tanti anni! Le mie canzoni nascono dalla necessità di esprimere ed elaborare il mio profondo mondo interiore ed esteriore: emozioni, esperienze di vita, sensazioni, amore e libertà da sfruttare come terapia e meditazione per me e spero anche per gli altri. A Luglio è uscito il mio primo singolo in lingua italiana, “Ibisco”, accompagnato dal Video ufficiale su VEVO / YouTube!

Testo o musica, su cosa punti di più nei tuoi pezzi?

Io credo che il testo e la musica debbano andare di pari passo; una canzone è l’insieme di tanti elementi che, se in armonia, sono in grado di andare oltre il concetto di canzone, per creare qualcosa di molto più forte.

In una società in cui l’attenzione è sempre più sfuggente, cosa pensi che debba fare un artista per farsi ascoltare?

Un artista, di base, dovrebbe pensare ad essere se stesso e capire effettivamente quale messaggio vuole trasmettere, qual è il suo scopo. Dopodiché, sicuramente deve pensare alla promozione del proprio progetto, cercando di raggiungere le persone che in qualche modo sono più inclini ad ascoltare la sua musica in quanto simili all’artista stesso.

Il tuo ultimo progetto, “Ibisco”, sta riscuotendo un notevole successo; raccontacelo in tre parole.

Sono contentissimo che “Ibisco” stia piacendo così tanto! Ti direi: Puro, Intenso, coraggioso.

Stai già lavorando su nuove release?

Certo che sì, ho tantissima musica inedita che sto producendo e…A fine Settembre ci sarà una sorpresa!

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.