Sabato 18 gennaio nuovo live al PunkFunk con Marco J & The Jaywalkers. Sul palco del Record Shop & Music Bar di Palermo (via Napoli, 10) alle 22,30 salirà il nuovo progetto di Marco Gioè che, nel suo percorso, ha incontrato il Rhythm and Blues dei “Ballroom Kings“, prima, e il Rockabilly dei “Marilù” poi. Una nuova avventura, che sintetizza caratteri e tratti delle tante esperienze passate.

Il loro primo album, “Roll Roll Roll“, è stato registrato negli studi di Retro Recording Services, a Milano, ed è uscito nel gennaio del 2023. La band lo ha promosso con due tour, circa 40 concerti in tutto tra Belgio, Olanda, Lussemburgo e nord Italia. Il secondo disco, “Dynamite“, è uscito a gennaio del 2025, con 9 brani inediti più una cover, il tutto registrato da Indigo a Palermo.









Marco J & The Jaywalkers hanno suonato in Italia in alcuni dei più grandi club e festival, dall’Estragon di Bologna, al The Factory di Verona, al Vintage Roots Festival di Milano. Non vogliono essere classificati in un modo troppo preciso, perché ricercano un’identità ibrida, fortemente influenzata dalle radici della black music, tra i primi anni Cinquanta e la fine degli anni Settanta. Un’identità che si evolve, cammina, apprende e restituisce, restando orgogliosamente un po’ indisciplinata.

La band è composta da: Marco J (chitarra e voce), Alberto Petrigno (contrabbasso), Federico Chisesi (batteria), Claudio Trapani (pianoforte). L’appuntamento con la loro musica al PunkFunk è per sabato 18 gennaio, alle ore 22,30, con ingresso gratuito.

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 18/01/2025

Data Fine: 18/01/2025

Ora: 22:30

Artista: Marco J & The Jaywalkers

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.