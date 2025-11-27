Ha preso il via con il primo incontro, che ha visto protagonisti gli alunni delle quarte classi della scuola primaria dei plessi “Fazello” e “Loreto” dell’Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale “Agostino Inveges” di Sciacca, “On the Sea”, il progetto di educazione alimentare e ambientale promosso dal Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata” con il fondamentale contributo dell’associazione Marevivo Sicilia, da anni impegnata nella difesa del mare. Obiettivo di questa importante collaborazione: sostenere l’informazione e la sensibilizzazione sui temi relativi al consumo delle risorse marine alimentari e ambientali. Un progetto di sensibilizzazione che coinvolgerà i bambini dei dieci comuni del litorale compreso tra le province di Trapani ed Agrigento, consorziate nel Galp, segnatamente: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Menfi, Sciacca, Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle.





I piccoli scolari di Sciacca sono stati accolti dalla referente di progetto Valentina Fisco, incaricata dalla dirigente scolastica Maria Angela Croce, che ha introdotto l’iniziativa per poi lasciare spazio agli educatori di Marevivo Sicilia al lavoro con i laboratori su Biologia marina e Pesca.

L’iniziativa, finanziata con risorse PN FEAMPA 2021-2027- Priorità 3, consiste nella realizzazione di campagne per la sensibilizzazione e l’educazione ambientale che si dipanerà negli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027, con la finalità di migliorare l’immagine dei prodotti della pesca e maturare il rispetto e la tutela delle risorse naturali.

L’introduzione di questi temi nelle scuole primarie è fondamentale per contribuire alla crescita civica dei giovani, con l’auspicio che possano diventare cittadini più attivi e responsabili, preparati ad affrontare quelle nuove sfide sociali ed economiche che riguardano principalmente il sovrasfruttamento delle risorse alimentari e il degrado dell’ambiente naturale. Per il raggiungimento degli obiettivi, Marevivo Sicilia ha messo in campo strumenti didattici e risorse professionali idonee al trasferimento delle informazioni più importanti sui temi d’interesse, utili a generare conoscenze e comportamenti più corretti.





Le campagne prevedono lo sviluppo di attività in aula e con visite in diversi tratti della costa con alunni e insegnanti. Momenti di socialità che toccheranno i temi della promozione di un consumo ittico sostenibile, dell’importanza del consumo a miglio zero, educando i ragazzi circa l’importanza di consumare solo pesce che abbia raggiunto la taglia minima legale. Inoltre, si sensibilizzeranno gli alunni al contrasto della pesca illegale, spiegando quali sono le conseguenze etiche e ambientali delle pratiche non regolamentate, e qual è l’importanza della scelta di prodotti tracciabili e certificati. I

“Il territorio nel quale siamo chiamati a operare, da anni – dice il presidente di Marevivo Sicilia Fabio Galluzzo – costituisce l’area nella quale Marevivo lavora abitualmente per affermare il valore della difesa ambientale. Siamo orgogliosi di sviluppare queste campagne di sensibilizzazione, che vedono le scuole protagoniste di un cambiamento di visione sull’utilizzo più responsabile delle risorse naturali e nello specifico delle risorse ittiche. Il mare, come tutto l’ambiente naturale, sta vivendo un grave momento di crisi che deve spingere le istituzioni, e nello specifico quelle scolastiche, a inserire nei curricula una formazione più aggiornata, che tenga conto dei nuovi risultati e degli appelli della ricerca scientifica e non dimentichi il valore sociale dell’educazione ambientale.”





“Lo scopo del Gruppo di Azione Locale della Pesca – aggiunge il presidente del Galp Nando Rapisardi – è proprio quello di promuovere le nostre specie ittiche ed incentivare la consapevolezza dell’importanza della nostra costa”.

“Riteniamo che il progetto che condividiamo con Marevivo Sicilia – conclude il direttore del Galp Giovanni Borsellino – sia di fondamentale importanza perché si rivolge ai più piccoli, particolarmente sensibili alle tematiche del rispetto dell’ambiente e del nostro mare”.

Luogo: SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

