“Esisto vera nel gelo che scintilla”

Marilyn Monroe. Cinegrafie di una dea mortale





Arionte Arte Contemporanea

Palazzo Valle, via Vittorio Emanuele II 120, Catania

28 novembre 2026 – 30 dicembre 2026

INAUGURAZIONE: 28 novembre 2026, ore 19:00

A cura di Giancarlo Felice





Una dea mortale: Marilyn oltre la propria immagine

L’icona di Marilyn Monroe sembra racchiusa in una luce raggelata che affiora, intatta, da un verso della sua produzione poetica: “esisto vera nel gelo che scintilla”. Una dichiarazione di esistenza che conserva la fragilità di una confessione e l’enigma di una donna consegnata a un destino inatteso, sospeso fra la straordinaria fortuna della sua bellezza e l’abbagliante luminosità del cinema.

È da questa singolare soglia, dove la parola incontra la materia dell’immagine, che muove la mostra “Esisto vera nel gelo che scintilla. Marilyn Monroe. Cinegrafie di una dea mortale”, ideata da Stefania Rimini e dalla redazione della rivista Arabeschi, a cura di Giancarlo Felice, ospitata da Arionte Arte Contemporanea a Catania.





Nel centenario della nascita dell’attrice americana, l’esposizione attraversa la sua iconografia accostando linguaggi artistici ormai storicizzati e ricerche contemporanee, opere di stagioni differenti e nuovi lavori che riprendono a interrogare una delle figure più note della cultura visuale del Novecento. Non si tratta di raccontare la biografia della diva né di ricostruire una storia esaustiva delle sue rappresentazioni, ma di guardare, con occhio critico, storico ed estetico, a ciò che continua ad accadere alla sua iconografia: come venga ricordata, desiderata, riprodotta, alterata, talvolta consumata e nuovamente restituita all’iconosfera contemporanea.

Il titolo nasce dalla scrittura dell’attrice, un ambito rimasto a lungo in ombra rispetto al successo planetario della sua iconografia cinematografica e fotografica. Poesie, appunti, frammenti di pensiero e pagine intime restituiscono una Marilyn che non coincide interamente con il personaggio consegnato allo spettacolo, pur senza esserne il semplice contrario.

Il verso ‘esisto vera nel gelo che scintilla’ contiene, nella sua tensione quasi ossimorica, una parte essenziale dell’interrogativo che anima il progetto. Nel componimento da cui proviene, Marilyn evoca una tela di ragno mossa dal vento, fragile e tenace, venata da riflessi perlacei che paiono trattenere i colori di un quadro. La scrittura si apre così a un’esperienza figurativa: l’attrice guarda il mondo e, attraverso la percezione cromatica delle cose, intravede la propria esistenza già trasfigurata in immagine.





L’esposizione prende le mosse da una domanda che appartiene tanto alla storia dell’arte quanto alla storia del cinema: che cosa vuole oggi da noi l’immagine di Marilyn? Quale presenza cerchiamo nella sua bellezza così a lungo riprodotta? E che possibilità resta, nelle opere in mostra, di incontrare ancora Norma Jeane, la donna la cui esistenza non si lascia ricondurre per intero alla maschera pubblica che il mondo conosce?

Andy Warhol e Mimmo Rotella segnano una duplice tappa storica, attraverso la quale leggere il ruolo assunto dall’immagine di Marilyn nelle arti del secondo Novecento. La ripetizione e lo strappo costituiscono due procedimenti assai diversi, ma entrambi rivelatori della genesi e della natura mediatica della diva. Se Warhol interviene sulla riproducibilità del volto, Rotella agisce direttamente sui manifesti cinematografici, trasformando la superficie pubblicitaria in un campo di lacune, sovrapposizioni e frammenti.





Da questi due gesti sorge una domanda per le arti contemporanee: che cosa resta da fare a un’immagine già così profondamente trasformata dalla storia dell’arte? Come tornare a Marilyn dopo Warhol e Rotella? Come avvicinare un volto che appartiene ormai tanto alla memoria del cinema quanto alla cultura visuale del nostro tempo, senza limitarsi a reiterarne i codici espressivi, in un’iconosfera così satura di immagini da comprometterne il significato?

Dentro questa lunga storia delle immagini si colloca il termine cinegrafie, ripreso dal contesto di Arabeschi, rivista internazionale di studi su letteratura e visualità, e qui accolto in un significato volutamente esteso. La parola suggerisce un territorio di scambi e passaggi in cui l’immaginario cinematografico si prolunga nel disegno, nella pittura, nella fotografia, nella scrittura e nelle pratiche artistiche di oggi. Il richiamo al greco gráphein, scrivere, tracciare, disegnare, permette di pensare le cinegrafie come forme attraverso cui il cinema viene ancora scritto e ripensato dalle arti, che rileggono le poetiche di autori e autrici, attori e attrici, i corpi, le movenze e i personaggi che hanno dato vita all’universo filmico.





La mostra immagina questo territorio come un cantiere aperto, nel quale gli artisti si misurano con Marilyn. È una prospettiva che raccoglie e rilancia l’esperienza di Cantieri Intermediali, festival nato nel 2023 nell’ambito delle attività del Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli Studi di Catania, in continuità con il lavoro di ricerca della rivista Arabeschi: un laboratorio di contaminazione fra saperi e pratiche creative, nel quale l’intermedialità viene intesa come uno “spazio dell’indisciplina”, un confine permeabile fra le arti, capace di mettere in relazione ricerca accademica, sperimentazione e territorio.

Il nucleo contemporaneo della mostra riunisce Xu De Qi, Zang Hong Mei, Giuliano Grittini, Franco Politano, Samantha Torrisi, Filippa Santangelo, Giacomo Failla, Andrea Cantieri, Danila Mancuso, Maurizio Pometti, Valentino Restivo, Marta Dell’Angelo e Giovanna Brogna Sonnino. Voci distanti per età, provenienza e formazione, chiamate a misurarsi con un’iconografia che ha solcato la storia del cinema e delle arti visive, depositandosi nella memoria collettiva fino a diventare tra le presenze più riconoscibili e, insieme, più sfuggenti della nostra epoca.

La varietà degli approcci rende improprio ricondurli a un’unica direzione stilistica. È nella loro stessa eterogeneità che l’esposizione catanese trova uno degli esiti più fertili del confronto: Marilyn non diventa il soggetto di una nuova iconografia unitaria, ma il punto d’incontro fra sensibilità autonome, capaci di dialogare, in modo anacronistico, con l’eredità complessa di una figura che continua a interrogare il nostro modo di guardare.





INFO TECNICHE

Organizzazione e coordinamento

Galleria Arionte Arte Contemporanea

Ideazione: Arabeschi. Rivista internazionale di studi su letteratura e visualità; Cantieri Intermediali, festival di ricerca e sperimentazione sui linguaggi e sulle pratiche intermediali

Orari: dal martedì al sabato 10-13 | 17-20; lunedì e domenica su appuntamento

Ingresso: libero

Info: +39 346 385 1506 – arionted@gmail.com

Instagram / Facebook: @arionteartecontemporanea

www.arionteartecontemporanea.com

Luogo: Arionte Arte Contemporanea Palazzo Valle, via Vittorio Emanuele II 120, Catania, Palazzo Valle, via Vittorio Emanuele II , 120, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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