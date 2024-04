“Prosegue il mio impegno per favorire la partecipazione giovanile in Sicilia. Oggi la Commissione Affari Istituzionali ha approvato il testo del disegno di legge per l’istituzione, il riconoscimento ed il sostegno dei Consigli Comunali dei Giovani.” Lo dichiara il Vice-Presidente del Gruppo PD all’Assemblea Regionale Siciliana On. Mario Giambona al termine della seduta di commissione che lo vede nominato relatore per la discussione in aula, del disegno di legge proposto dal Partito Democratico. “Questo atto darà voce ai più giovani, che molto spesso si trovano con interessanti proposte, che però non vengono ascoltate, vista la mancanza di strumenti me

ssi loro a disposizione e dove potersi esprimere.” Prosegue Giambona: “Il segnale chiaro che da questa proposta, insieme alle norme a supporto delle Consulte della Sicilia e ai progetti realizzati con le scuole, è quello di voler mettere in primo piano le future generazioni, le quali potranno dare maggiori impulsi per migliorare la nostra terra. Fra le tante competenze per cui si potranno esprimere pareri e proposte, assegnate ai Consigli Comunali dei Giovani, vi sono sia i temi che stanno più a cuore alle ragazze ed ai ragazzi, come ambiente, sport e spettacolo, sia quelli che li interessano come cittadine e cittadini, quali sicurezza stradale, legalità e istruzione. Spero che tale proposta possa essere un incoraggiamento per le amministrazioni comunali per dare più spazio ai giovani amministratori di domani”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.