L’Unione di Centro, guidato in Sicilia dall’On. Decio Terrana, ha ufficialmente presentato a Marsala la propria lista elettorale a sostegno della candidatura dell’attuale Sindaco, Massimo Grillo, in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 Maggio 2026.
E’ stata sottolineata la volontà di proseguire il percorso amministrativo avviato negli ultimi anni, puntando su continuità, competenza e radicamento sul territorio con una squadra competente e motivata pronta a mettere al servizio della città idee, energie e spirito di collaborazione per sostenere il lavoro del Sindaco Grillo e contribuire allo sviluppo di Marsala.
La lista dell’Unione di Centro si compone di 24 candidati, espressione della società civile, del mondo delle professioni e dell’impegno civico locale:
• Ferrantelli Pellegrino Guglielmo
• Di Girolamo Gaspare
• Mannone Francesco
• Sciacca Graziella Maria
• Biondo Mario
• Ciaccio Caterina
• D’Alberti Giuseppe
• Genna Nicola
• Licari Maria
• Manciaracina Irene
• Marchese Gaspare Giuseppe
• Oddo Giuseppe
• Parrinello Michele
• Pipitone Carla
• Pulizzi Martina
• Regina Martina
• Russo Fabio
• Sparla Giovanna
• Tumbarello Chiara Maria Pia
• Veltri Teresa
• Burgio Vita Maria Lucia
• Pettina Rosita
• Terzoli Sergio
• Bilello Mariano
Nella foto i consiglieri Udc a Marsala con il Coordinatore Provinciale di Trapani dell’Udc, On. Francesco Regina.
Luogo: MARSALA, TRAPANI, SICILIA
Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.
Commenta con Facebook