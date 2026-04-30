L’Unione di Centro, guidato in Sicilia dall’On. Decio Terrana, ha ufficialmente presentato a Marsala la propria lista elettorale a sostegno della candidatura dell’attuale Sindaco, Massimo Grillo, in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 Maggio 2026.

E’ stata sottolineata la volontà di proseguire il percorso amministrativo avviato negli ultimi anni, puntando su continuità, competenza e radicamento sul territorio con una squadra competente e motivata pronta a mettere al servizio della città idee, energie e spirito di collaborazione per sostenere il lavoro del Sindaco Grillo e contribuire allo sviluppo di Marsala.

La lista dell’Unione di Centro si compone di 24 candidati, espressione della società civile, del mondo delle professioni e dell’impegno civico locale:





• Ferrantelli Pellegrino Guglielmo

• Di Girolamo Gaspare

• Mannone Francesco

• Sciacca Graziella Maria

• Biondo Mario

• Ciaccio Caterina

• D’Alberti Giuseppe

• Genna Nicola

• Licari Maria

• Manciaracina Irene

• Marchese Gaspare Giuseppe

• Oddo Giuseppe

• Parrinello Michele

• Pipitone Carla

• Pulizzi Martina

• Regina Martina

• Russo Fabio

• Sparla Giovanna

• Tumbarello Chiara Maria Pia

• Veltri Teresa

• Burgio Vita Maria Lucia

• Pettina Rosita

• Terzoli Sergio

• Bilello Mariano





Nella foto i consiglieri Udc a Marsala con il Coordinatore Provinciale di Trapani dell’Udc, On. Francesco Regina.

Luogo: MARSALA, TRAPANI, SICILIA

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