Si è svolta ieri a Palermo, presso la struttura Marte club di Via Montegrappa 56, una manifestazione sul progetto difesa donna. Una squadra di 30 donne capitanata dal maestro Lorenzo Mancuso, Ispettore di Polizia, si è cimentata in un percorso di auto difesa.



Alla manifestazione è intervenuto l’on. Vincenzo Figuccia che dichiara – “In una città dove il tema della sicurezza è sempre più centrale, abbiamo ritenuto opportuno lanciare questa iniziativa che vorremmo venisse ripetuta in tutti i quartieri, per garantire alle donne, autostima di sè e competenze perché possano difendersi in città purtroppo sempre meno sicure.”

“E’ un’occasione per fare conoscere la disciplina “Krav Maga” e per far comprendere alle donne che hanno partecipato al corso quanto possa essere semplice mettere in atto tecniche di difesa per districarsi da qualsiasi tipo di aggressione.” – dichiara il maestro Lorenzo Mancuso Ispettore.

“E’ stato un piacere mettere a disposizione la mia struttura per un evento che parli di binomio difesa-donna che considero una cosa particolarmente importante, specialmente, in una società moderna, dove a volte sembra si sia persa la bussola.” – aggiunge Giovanni Di Gregorio socio del Marte club Palermo.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.