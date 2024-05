Martedì 7 e mercoledì 8 maggio al Teatro Massimo di Siracusa andrà in scena “Sulla morte senza esagerare” di Riccardo Pippa che oltre la regia ne firma anche la drammaturgia. In scena Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti e Matteo Vitanza



Che ne sa la Morte, lei che è immortale, di cosa significhi morire? Intorno a questo quesito nasce la pièce teatrale ideata e diretta da Riccardo Pippa che omaggia la poetessa polacca Wisława Szymborska. Sulla morte senza esagerare, con Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti e Matteo Vitanza, affronta il tema della morte in chiave ironica e divertente attraverso maschere contemporanee ideate da Irene Ariemme che cura anche le scene e i costumi. Lo spettacolo verrà messo in scena martedì 7 (ore 21) e mercoledì 8 maggio (ore 17,30) al Teatro Massimo di Siracusa per poi approdare al Piccolo Teatro della Città di Catania da giovedì 9 a sabato 11 maggio (ore 21).

«Guardiamo la realtà – dice Riccardo Pippa – attraverso maschere di cartapesta, figure familiari, presenti, che raccontano, senza parole, gli ultimi istanti, le occasioni mancate, gli addii; raccontiamo storie semplici con ironia, per parlare, anche oggi, della morte, sempre senza esagerare. Questa, per noi, è la ripartenza».

Sulla soglia tra l’aldiquà e l’aldilà, dove le anime prendono definitivo congedo dai corpi, c’è la nostra Morte. I vivi la temono, la fuggono, la negano, la cercano, la sfidano, la invocano. L’unica certezza è la morte, si dice. Ma quanti ritardi nel suo lavoro, quanti imprevisti, tentativi maldestri, colpi a vuoto e anime rispedite al mittente! Realizzato per il Napoli Teatro Festival 2020 questo nuovo allestimento, prodotto dal Teatro dei Gordi – Teatro Franco Parenti, con il sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo – Progetto next laboratorio delle idee, lo spettacolo si veste di attualità dopo la pandemia quando molti hanno sofferto ancora di più un lutto per il mancato conforto e distacco dalla vita terrena. Lo spettacolo ha avuto numerosi riconoscimenti per l’originalità, la cura dei dettagli, il lavoro attoriale e di regia; ha vinto all’unanimità il Premio alla produzione Scintille 2015, il Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2015, indetto dall’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine: spettacolo vincitore del Premio Speciale, Premio Giuria Allievi Nico Pepe e Premio del Pubblico; Premio Hystrio-Iceberg 2019.

Spettacolo imperdibile della stagione teatrale dedicata alla drammaturgia contemporanea.

L’ultimo spettacolo della stagione “Troppu Trafficu Ppi Nenti”, di Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale, con la regia di Giuseppe Dipasquale andrà in scena l’11 (ore 21)e il 12 maggio (ore 17,30). Nell’ultima replica della stagione verranno annunciati i titoli della stagione teatrale 2024/2025.

Sulla morte senza esagerare

ideazione e regia Riccardo Pippa

di e con Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza

scene, maschere e costumi Ilaria Ariemme

disegno luci Giuliano Bottacin

cura del suono Luca De Marinis

tecnico audio-luci Alice Colla

organizzazione Camilla Galloni

distribuzione Monica Giacchetto

foto Laila Pozzo

produzione Teatro dei Gordi / Teatro Franco Parenti

Luogo: Teatro Massimo Siracusa, Via del Teatro, 6, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

