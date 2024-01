Alle 9 il matinée con gli studenti dell’istituto Regina Margherita. Alle 11 la conferenza stampa. E, alle 20,30, la prima del film alla presenza del cast tecnico e artistico. Giunte alle battute finali “Officine Malaspina” il progetto dell’associazione centro studi Pianosequenza finanziato dal dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del consiglio dei ministri. Regista e ideatore del progetto è Luciano Accomando, a fare da tramite tra ragazzi e troupe ci hanno pensato la direttrice dell’Istituto penitenziario minorile Malaspina Clara Pangaro e le educatrici Maria Mercadante e Laura Costa.

«Con il film Scianèl abbiamo voluto raccontare lo Zen attraverso uno sguardo inedito – dice il regista Luciano Accomando – quello di una ragazzina che scopre di avere dei poteri magici e prova a colorare il mondo attorno a sé. Scianèl è una favola edificante capace di ispirare i giovani a credere nei propri sogni, ad abbattere i pregiudizi e a coltivare il piacere della scoperta. Il coinvolgimento dei giovani dell’istituto penitenziario minorile Malaspina di Palermo nelle varie fasi di realizzazione del film rappresenta per noi un valore aggiunto, perché dimostra che i sogni, talvolta, possono diventare realtà».

«Scianèl è un film che sta ottenendo un grande interesse da parte delle scuole perché è una storia di speranza e resilienza che fa bene al cuore – interviene la presidente del centro studi Pianosequenza Patrizia Toto – È un film che stimola la motivazione e la curiosità come punto di partenza per la ricerca della conoscenza. Contiamo di raggiungere ancora tante studentesse e tanti studenti grazie ai matinée nei cinema, per trasmettere le stesse emozioni che ci hanno guidato sin dal primo ciak».

Luogo: cinema rouge et noir, piazza verdi, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

