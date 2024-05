Tragedia a Castellammare del Golfo, dove Rosa Anna Coraci, 65 anni, originaria di Alcamo, è morta a causa di un incidente domestico avvenuto nella sua abitazione nel Trapanese. Ha perso la vita in contrada Molinello: stava trasportando un secchio quando giunta sul balcone è scivolata e, per cause in accertamento, è volata giù dal balcone dell’immobile da un’altezza di circa 3 metri. Immediati sono scattati i soccorsi. La donna è stata trasportata ieri d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo in condizioni disperate. È morta però in serata a causa delle gravissime ferite riportate.

Il cordoglio

Informata dei fatti la Procura ha chiuso le indagini definendo l’accaduto come un tragico incidente domestico. La salma è stata restituita alla famiglia, i funerali saranno celebrati domani, 21 maggio, alle 15,30 nella chiesa di San Paolo della Croce. “La comunità di Castellammare del Golfo – afferma il sindaco Giuseppe Fausto – è attonita e profondamente addolorata per l’improvvisa e tragica scomparsa di Rosa Anna Coraci. Una donna che con grande professionalità, disponibilità e dedizione, ha sempre gestito l’attività fotografica portata avanti da tutta la famiglia”. La vittima infatti gestiva con la famiglia, il marito Dante Angelini e i figli Alessandro e Riccardo, un’attività che era molto rinomata in via Segesta. Lo studio fotografico era tra i più conosciuti del paese.

L’incidente a Borgetto

È morta dopo che è stata investita dallo scoppio della caffettiera: sono risultate fatali le ustioni causate dall’incidente domestico per una donna di 66 anni di Borgetto, Lucia Taormina. La donna è stata investita da una fiammata della cucina prodotta anche dallo scoppio di una caffettiera che era sul fornello. La vittima si trovata da sola nell’appartamento al momento dell’incidente. Al rientro in casa il marito l’ha soccorsa e chiamato l’ambulanza. La sessantaseienne è stata trasferita al reparto di rianimazione dell’ospedale Villa Sofia a Palermo ma è morta il giorno dopo a causa delle gravissime lesioni.