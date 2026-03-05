Sabato 7 marzo, esperti del mondo giuridico, psichiatrico ed educativo si confronteranno per analizzare le radici della violenza di genere e tracciare percorsi di prevenzione efficaci. L’evento nasce dalla consapevolezza che il femminicidio sia un fenomeno complesso, che non può essere affrontato solo nelle aule di tribunale. La tesi alla base dell’incontro, che si svolgerà dalle 16.30 alle 19.30 al museo del mare di viale Immacolata a Mascali, è chiara: solo un’integrazione tra diverse discipline può offrire una visione globale utile alla prevenzione.





Il convegno dal titolo “Comprendere per prevenire il femminicidio, profili giuridici, psichiatrici ed educativi”, è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Mascali con la collaborazione organizzativa dell’Associazione Giarrese Avvocati. Alla conferenza interverranno il sindaco Luigi Messina, il vice sindaco Veronica Musumeci, l’assessore alla Cultura, Valentina Gullotta, il prof. Antonio Petralia, docente di Psichiatria Università CT, avv. Giuseppe Musumeci, presidente Aga, prof. Antonino Alibrandi, docente universitario.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di formazione e sensibilizzazione per la cittadinanza, gli operatori del settore e le forze dell’ordine, ribadendo l’impegno del territorio ionico nel contrasto alla violenza di genere attraverso la cultura e la conoscenza.

