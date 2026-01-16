Una sinergia virtuosa che trasforma il sostegno economico in cittadinanza attiva e supporto concreto ai più deboli. La Giunta comunale di Mascali ha dato il via libera a un nuovo progetto nell’ambito dei PUC (Progetti Utili alla Collettività), mirato a potenziare l’assistenza domiciliare sul territorio.

L’iniziativa vede protagonisti i beneficiari del Reddito di Inclusione, che metteranno a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per supportare le fasce più fragili della popolazione mascalese. Il progetto si pone come obiettivo di fornire supporto, compagna e assistenza leggera a persone anziani, disabili o sole in situazioni di fragilità sociale, migliorando la qualità dei servizi sociali territoriali.





E’ previsto un accesso presso le abitazioni delle persone in difficoltà segnalate dall’assistente sociale del Comune, con un monitoraggio della situazione, supporto e compagna con eventualità di acquisti di prime necessità e consegna a domicilio da concordare. L’approvazione del progetto rappresenta un passo importante per il Comune di Mascali. Da un lato, si offre una risposta concreta al bisogno di socialità e assistenza domiciliare degli anziani; dall’altro, si offre ai beneficiari del sussidio pubblico l’opportunità di sentirsi parte attiva e produttiva della società, restituendo valore alla comunità attraverso il lavoro sociale.





Il sindaco Luigi Messina sottolinea come “il monitoraggio costante da parte degli uffici comunali garantirà l’efficacia degli interventi, migliorando complessivamente la qualità della vita all’interno delle frazioni e del centro cittadino”. «Questo intervento – afferma il vice sindaco Veronica Musumeci – rappresenta un tassello fondamentale nelle nostre politiche di welfare e di prossimità. Il nostro obiettivo è una Mascali che non lascia indietro nessuno, dove la solidarietà non è solo una parola, ma un impegno quotidiano e strutturato che entra direttamente nelle case di chi ha più bisogno».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.