Il Comune di Mascali e la Città Metropolitana di Catania hanno avviato una sinergia per la bonifica della strada provinciale Montarsi Puntalazzo e la strada che collega Montargano con Presa, nell’area collinare di Mascali.

Le suggestive strade dell’Etna sono state ripetutamente teatro di sversamenti illegali di rifiuti ingombranti e di ogni genere, deturpando il paesaggio e creando un grave problema ambientale. Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha espresso la sua indignazione per questi atti di inciviltà, sottolineando che il fenomeno non riguarda solo la provinciale Montarsi Puntalazzo e aree limitrofe ma anche altre zone del comune, come Fondachello. “Un’area urbana isolata, straordinariamente suggestiva, attraversata dalla provinciale che si inerpica nell’area collinare mascalese – ha rimarcato il sindaco Luigi Messina – che, purtroppo, continua ad essere teatro di ripetuti sversamenti illegali di rifiuti ingombranti e pattume di ogni tipo. Una vergogna inaccettabile – tuona il sindaco – una strada provinciale presa di mira da incivili che deturpano il territorio, calpestando la bellezza naturale.





Grazie all’accordo con la Città Metropolitana, mezzi e personale sono al lavoro per ripulire la strada”. Il sindaco Messina ha lanciato un appello alla collaborazione dei cittadini, chiedendo di segnalare eventuali responsabili degli sversamenti. L’amministrazione comunale sta inoltre intensificando le azioni di contrasto, con l’installazione di telecamere di sorveglianza nelle aree più critiche “nell’intento di monitorare i punti maggiormente critici. Le procedure, in questo senso, sono state avviate. Nonostante i ripetuti episodi di sversamento di rifiuti, il Comune di Mascali vanta di aver superato il 70% di raccolta differenziata. Questo grazie a quella buona parte di cittadini, per fortuna la maggioranza, che rispetta le regole, facendo bene la differenziata, come testimoniano i diversi quartieri mascalesi del centro, delle aree residenziali e nelle frazioni dove non ci sono micro discariche. Mentre diversamente tali episodi si verificano frequentemente nei punti più isolati. Abbiamo anche riscontrato che gli autori degli sversamenti illegali di rifiuti sono in larga parte cittadini in transito e residenti in altri Comuni che, con disprezzo, involgariscono il nostro territorio”.

