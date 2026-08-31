Vandali in azione nel tardo pomeriggio di giovedì scorso lungo via Spiaggia, a Mascali, dove alcuni bagni chimici installati a servizio delle manifestazioni dell’estate mascalese sono stati presi di mira e dati alle fiamme.

Il principio di incendio ha interessato in particolare uno dei servizi igienici. Le fiamme sono state prontamente notate e domate da alcuni passanti, che hanno evitato che il rogo potesse propagarsi e provocare danni più ingenti.





Sul grave episodio sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale di Mascali, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a individuare i responsabili. Non si esclude che possano essere acquisiti eventuali elementi utili dalle immagini delle telecamere presenti nella zona.

Un gesto che ha suscitato indignazione nell’amministrazione comunale, impegnata in queste settimane nella realizzazione del cartellone estivo e nell’organizzazione dei servizi a supporto delle numerose iniziative.





«È svilente un simile atto di vandalismo – ha affermato il sindaco di Mascali Salvo Gullotta –. L’amministrazione si è tanto impegnata per realizzare il cartellone estivo e offrire ai cittadini e ai visitatori i vari servizi necessari. Condanniamo fermamente questo atto. Gesti come questo da un lato amareggiano, dall’altro ci danno ulteriore spinta nel percorso virtuoso intrapreso per rilanciare l’immagine del nostro territorio. Gli incivili e i vandali sappiano che da noi non sono benvenuti e saranno perseguiti».

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema del rispetto dei beni e delle strutture messe a disposizione della comunità. Un gesto vandalico che, oltre a provocare un danno materiale, rischia di compromettere servizi pensati per rendere più accoglienti e fruibili gli spazi pubblici durante la stagione estiva.

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